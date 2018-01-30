«Дыра» в валютном балансе российских банков превысила 8 млрд долларов

Банки России завершили год с брешью в валютном балансе размером в 8,4 млрд долларов. К норме система придет не раньше, чем весной и то, в том случае, если США не введут новые санкции в отношении российских гособлигаций.

В декабре компании забрали с банковских счетов 2,3 млрд долларов и взяли кредиты на 5,2 млрд, таким образом система потеряла 7,5 млрд долларов в результате кредитно-депозитных операций, пишет Finanz со ссылкой на обзор Райффайзенбанк. В декабре традиционно проходит пик погашений внешних займов. Кроме того, 3,5 млрд долларов пошло на погашение долгов самих банков перед нерезидентами.

Чтобы перекрыть отток, кредитным учреждениям пришлось сократить запасы на зарубежных корсчетах – было снято 4,7 млрд долларов. Также банки продали валютные облигации на сумму 1,1 млрд долларов. Отмечается, что их объем начал сокращаться еще летом, когда свободная валюта в системе практически закончилась.

Теперь дефицит валютной ликвидности банков составил 8,4 млрд долларов. Именно только не хватает кредитным организациям, чтобы покрыть расчетные счета клиентов. Для сравнения в ноябре этот показатель был в два раза ниже – 3,7 млрд долларов.

По словам экспертов, нормализация ситуации с валютной ликвидностью произойдет не раньше марта. Если США не введут санкции в отношении российского госдолга, к этому времени банки смогут пополнить валютные резервы до уровня ноября 2017 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.18

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