Угрозы и санкции не помешали России за год увеличить госпомощь США более чем на 20%

Новый пакет секторальных санкций против экономики России, который США введут в конце января, предстоящее расширение «черного списка» российских граждан и обвинения спецслужб и СМИ в адрес российской стороны во «вмешательстве» в выборы так и не остановили стремление Москвы наращивать «инвестиции» в американский госдолг.

В ноябре прошлого года Россия увеличила вложения резервов страны в гособлигации США (US Treasuries) до 105,7 миллиарда долларов, что на 700 млн долларов больше, чем месяцем ранее, свидетельствуют данные американского минфина. Напомним, что в октябре российские вложения в госдолг США увеличились на 1,1 млрд долларов, до 105 млрд долларов, в сентябре – уменьшились на $1,5 млрд, до 103,9 млрд долларов, месяцем ранее – выросли до 105,4 миллиарда долларов, что на 2,3 млрд долларов больше июльского показателя.

На данный момент Россия занимает 15 место в списке крупнейших кредиторов Вашингтона.

Стоит отметить, что в годовом выражении российские вложения в US Treasuries выросли на 22% – в ноябре 2016 года этот показатель составлял 86,6 миллиарда долларов.

Примечательно, что в ноябре Китай и Япония резко сократили вложения в казначейские обязательства США. Так, КНР, являющаяся самым крупным держателем американских долговых обязательств, сократила портфель гособлигаций Штатов на 12,6 млрд долларов, до $1,177 трлн, что является минимальным значением за четыре месяца. Занимающая второе место Япония уменьшила инвестиции в госдолг США на $9,9 млрд, до $1,084 трлн, это самый низкий уровень более чем за 4 года, отмечает «Интерфакс». В топ-15 также входят Ирландия, Каймановы острова, Бразилия, Швейцария, Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань, Саудовская Аравия, Индия, Сингапур и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в американский госдолг в ноябре сократился на 6,4 млрд долларов до 6,343 трлн долларов, из которых 4,056 трлн долларов принадлежали правительствам или центробанкам разных стран.

Напомним, что в июне сенат США утвердил законопроект о новых санкциях против России, который затем одобрила Палата представителей и подписал президент Дональд Трамп. Согласно документу, российским банкам, находящимся под санкциями, ограничивается срок кредитов с 90 дней до 14. Кроме того, ужесточается давление на российские энергокомпании, для них срок финансирования со стороны американских структур и физлиц сократится до 30 дней. Документ также предполагает введение санкций в отношении компаний, которые собираются инвестировать в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно.

В прошлом году американский конгресс также принял закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», подразумевающий ужесточение санкций против России, КНДР и Ирана. Согласно документу, глава Госдепа, министр финансов и глава ЦРУ должны до 29 января представить конгрессу список лиц, связанных с руководством России (так называемый «кремлевский список»), и решить вопрос о введении санкций против фигурантов этого перечня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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