«Виноват, ищу оправдания»: Чубайс отреагировал на непопадание в «кремлевский доклад»

Глава правления госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс отреагировал шуткой на невключение его персоны в «кремлевский доклад» США, обнародованный сегодня американским минфином.

«Понимаю, что виноват! На этот раз в том, что не попал в число «врагов США». Лихорадочно ищу оправдания», – написал бизнесмен в своем Facebook. «Вот: все-таки у нас тоже вполне приличная компания!», – заметил он.

Один из комментаторов призвал Чубайса не радоваться: «Там еще закрытый список есть. Оправданием будет служить неучастие в покушении на американские ценности». Другой устыдил его: «Даже Авен попал, стыдно вам должно быть».

Минфин США внес в документ 210 российских граждан, среди которых крупные бизнесмены, главы госкорпораций и госбанков, а также многие представители властных структур, в том числе и руководство администрации президента России и члены правительства. Чубайс, руководство Центрабанка, глава ЦИК Элла Памфилова в список лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, не вошли.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию «кремлевского доклада». Она заявил, что обнародование списка потенциально может нанести ущерб имиджу российских политиков, бизнесменов и предприятий, но выводы можно будет делать только после анализа документа.

Представитель Кремля также отметил, что включенные в доклад лица «де-факто названы врагами США». «Ели вы прочитаете текст, заголовок этого документа, ведь это все делается в соответствии с законом по противодействию врагам США, – напомнил он и добавил: «Поэтому де-факто вся эта группа лиц названа врагами США. Это подход, это заявление».

Посол США в России Джон Хантсман, в свою очередь, уверяет, что документ не представляет угрозу для российских випов. «Это индивидуальные лица, которые могут обладать влиянием, ничего более», – сказал дипломат в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.18

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