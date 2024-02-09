Главными «героями» России 2023 года признаны лоббисты мигрантов, Набиуллина и Силуанов

Главными «героями» России по итогам 2023 года можно считать высокопоставленных сторонников массового привлечения мигрантов в страну на фоне резонансных заявлений и преступлений по отношению к коренным россиянам. Так считают большинство участников опроса, который был проведен на сайте РИА «Новый День».

Промигрантские деятели, среди которых выделяются министр экономического развития РФ Максим Решетников и бизнес-омбудсмен Борис Титов, призывающие активно привлекать в Россию мигрантов под предлогом дефицита рабочей силы, стали безоговорочными фаворитами народного рейтингового голосования (15,71%).

В тройке лидеров также оказались глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина (9,2% голосов участников опроса) и министр финансов Антон Силуанов (9%), заслугами которых стали, в том числе, создание дополнительных финансовых проблем реальному сектору экономики и простым россиянам, благодаря высокой ставке ЦБ и росту цен.

На четвертом месте в рейтинге главных «героев» России – правительство РФ и «Единая Россия», в адрес которых звучат многочисленные обвинения со стороны парламентской оппозиции в Госдуме в откровенном саботаже прямых поручений главы государства. Пятая строчка с результатом 8,11% голосов осталась за министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым – его неоднократно уличали в манипуляциях со статистикой и прогнозами развития.

Далее в рейтинге расположились вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Их заслуги в «развитии» импортозамещения и «повышении» качества медицинского обслуживания, соответственно, оценили по 8,05% респондентов.

Восьмое место у премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху (4,82%), начавшего войну против палестинцев, девятое – у президента США Джо Байдена (4,76%). Замыкает топ-10 министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев (4,57%) после яичного кризиса.

Следом идут вице-премьер и министр энергетики РФ Александр Новак и Николай Шульгинов (4,41%), которые не сумели предотвратить топливный кризис, президент Украины Владимир Зеленский (4,41%), начавший террористическую войну против России.

Аутсайдерами рейтинга «героев» России стали министр просвещения РФ Сергей Кравцов (4,34%), отчаянные и отчаявшиеся релоканты (3,1%) и корпорация «Роскосмос» (2,91%), допустившая крах первой за полвека отправленной на Луну станции.

Голосование на сайте РИА «Новый День» проводилось с 29 декабря 2023 года по 9 февраля 2024 года. В опросе приняли участие 1527 респондентов. Формат предполагал выбор нескольких вариантов ответа.

Москва, редакция РИА «Новый День»

© 2024, РИА «Новый День»

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