Главными «героями» России в 2022 году признаны сотрудники военной службы тыла и военкомы, которые причастны к массовым нарушениям во время частичной мобилизации и необеспечению призванных в армию россиян необходимой амуницией. Судя по итогам голосования на сайте РИА «Новый День», их деятельность, сравнимая иногда с вредительством, вызвала самый широкий общественный резонанс на фоне специальной военной операции на Украине.

Так называемая «служба тыла» заняла безоговорочное первое место в рейтинге «героев» России в результатом 19,45% – за проголосовали 903 респондента. Второе место участники голосования отдали «лучшим» финансистам страны в лице главы Банка России Эльвиры Набиуллиной и министра финансов РФ Антона Силуанова, которых в Госдуме все чаще обвиняют в том же вредительстве и работе на врагов России – особенно после заморозки Западом почти половины золотовалютных резервов РФ. В их «поддержку» высказались 14,78% читателей РИА «Новый День» (474 опрошенных). Замыкает тройку главных «героев» вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, который не может быть не ответственен за провал восьмилетней госпрограммы импортозамещения. Его деятельность оценили 13,36% участников опроса (675 голосов).

На четвертом месте рейтинге «героев» оказался Пенсионный фонд России, оправдавший неиндексацию пенсий работающим пенсионерам, несмотря на нормы Основного закона страны (8,37%, 423 респондента). Пятая строчка рейтинга осталась за министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, которому так и не удалось исправить кризисную ситуацию в оптимизированной ранее медицинской системе (7,72%, 390 голосов).

Далее в рейтинге «героев» следуют министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, ответственный за необеспечение продовольственной безопасности страны, «настоящие патриоты», сбежавшие из России после начала специальной военной операции, президент Украины Владимир Зеленский, спровоцировавший «крестовый поход» Запада против России, а также «социальное» правительство Михаила Мишустина, «заслугой» которого стало недозащита малообеспеченных слоев населения и очередной неоправданный рост тарифов ЖКХ.

Замыкают список «героев» президент США Джо Байден, использующий Украину как военный полигон против России, «миролюбивые» евродипломаты, призывающие к войне, и в целом Евросоюз, который оказался в глубоком кризисе и теперь рискует повторить судьбу Советского союза.

Голосование, предполагавшее выбор нескольких вариантов ответов, проходило на сайте РИА «Новый День» с 30 декабря 2022 года по 10 февраля 2023 года. В опросе приняли участие 1372 респондентов.

Москва, редакция РИА «Новый День»

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