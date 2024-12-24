Редакция РИА «Новый День» представляет традиционный список претендентов на звание главного «героя» России прошедшего года. В предварительный список включены деятели, которые наиболее ярко негативно отличились за последние 12 месяцев. По итогам читательского голосования, которое предполагает, в том числе, собственный вариант ответа, будет опубликован окончательный рейтинг народных антипатий.

2024-й год, несмотря на долгожданный перелом на фронтах специальной военной операции, не принес существенного облегчения в жизнь россиян. Цены на продукты, и не только, всё также растут, врачей по-прежнему не хватает, ипотека снова стала недоступной, а экономические развитие страны опять под вопросом из-за финансовой политики самих же властей, которые говорят о победе над санкциями и не устают делать заявления, что когда-нибудь «всё будет хорошо». В общем-то – всё как обычно. И это не удивительно. Кардинального обновления правительства РФ и руководства Центробанка после выборов главы государства не случилось. Фактически те же самые деятели остались на своих постах, и при этом некоторые из них пошли на повышение.

Самые большие претензии, пожалуй, к финансово-экономическому триумвирату – председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, главе Минфина РФ Антону Силуанову и министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. Их решения по-прежнему ведут к существенному подорожанию жизни. Высокая ключевая ставка, с помощью которой Набиуллина пытается победить инфляцию, не останавливает рост цен. Финансовые закрома, о которых радеет Силуанов, не позволяли обеспечить даже государственные льготы по семейной ипотеке – как сказал глава государства, «бум, и нет ни шиша!..» Опять помогло только вмешательство президента. Прогнозы Решетникова о развитии экономики со статистическими манипуляциями на деле не оправдываются.

В то же время министр здравоохранения Михаил Мурашко так и не может победить последствия оптимизации медицины: дефицит кадров в больницах и поликлиниках никуда не исчезает, не говоря уже о демографической катастрофе.

Главные строители России – руководитель Минстроя РФ Ирек Файзуллин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин так увлеклись поддержкой застройщиков, что «забыли» о защите прав россиян, пытающихся улучшить свои жилищные условия или купить первое собственное жилье. Их мораторий на претензии к строительным кампаниям фактически узаконил обман дольщиков. И дальше будет явно не лучше: застройщики теперь введут собственные стандарты качества при минимальной гарантии. И это в «Год Семьи»…

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, занимавший до перестановок в правительстве РФ пост министра сельского хозяйства, всё так же безуспешно борется с ростом цен на продукты. Получается почти как и год назад с «яичным кризисом», только теперь это сливочное масло и другое продовольствие.

К главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, который в прошлом году также был включен в число главных «героев», появились претензии и у Генеральной прокуратуры, но это не мешает ему «успешно» работать на своей должности.

Из относительно позитивного: 2024-й год запомнится масштабной «зачисткой» коррупционеров в Минобороны РФ, что подтвердило самые расхожие отрицательные отзывы о чиновниках-генералах. Пожалуй, главным «героем» стал бывший заместитель министра Тимур Иванов, которого поймали на махинациях на сумму более миллиарда рублей и дворцами с элитным автопарком в его активе. А вот бывший глава министерства Сергей Шойгу оказался ни при чем – он получил новую важную должность.

Очевидно, 2024 год стал началом конца в России популярного видеохостинга YouTube, который вдруг решили «затормозить» до невозможности просмотра. Повод вроде бы выбран логичный – в условиях идеологической войны не допустить дополнительной антироссийской пропаганды. Вроде бы всё правильно, и администрация YouTube тут тоже «постаралась» с нарушениями, но по сути получилось какое-то издевательство. В проигрыше оказались миллионы обычных пользователей, которым вообще не до политики, – кто интересовался на этой платформе музыкой, фильмами, полезными лайфхаками и образовательными программами…

«Героями» 2024 года можно считать и так называемых квадроберов, а точнее – тех, кто пытается из ничего сделать огромную проблему. Детская шалость с переодеванием в животных и копированием их повадок вдруг оказалась в центре внимания очень даже высокопоставленных депутатов и чиновников, которым бы лучше решать действительно насущные острые вопросы, например, хотя бы с реальным торможением инфляции.

Во внешнем мире «герои» для России остались почти в прежнем составе. Уходящий президент США Джо Байден перед своей окончательной отставкой пытается всеми силами разжечь мировую войну, разрешив Киеву удары по России дальнобойным оружием. Вместе с ним вновь вышел на арену новый-старый американский лидер Дональд Трамп, из которого теперь в медиапространстве делают чуть ли не главного западного миротворца.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «удружил» России со странными попытками урегулировать конфликт на Украине, одновременно оказывая военную поддержку киевскому режиму. Его роль, по версии того же Трампа, в вооруженном перевороте в Сирии со свержением лидера арабской республики Башара Асада, которого поддерживала Москва – тоже яркий поступок «героя».

Ну и, конечно, в этом списке остаётся Владимир Зеленский, отказавшийся от собственных выборов, мирных переговоров и активно подначивающий коллективный Запад и НАТО к большой войне с Россией.

Список номинантов на звание «героя» России 2024 года:

Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр экономического развития РФ Максим Решетников

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Главные строители России: руководитель Минстроя России Ирек Файзуллин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов

Махинаторы в Минобороны РФ

«Заторможенный» YouTube

«Борцы» с квадроберами

Уходящий президент США Джо Байден

Избранный президент США Дональд Трамп

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Владимир Зеленский

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Москва, редакция РИА «Новый День»

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