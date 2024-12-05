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Четверг, 5 декабря 2024, 18:27 мск

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«Бум, и нет ни шиша…» Путин устроил разнос правительству за скрытые от общества лимиты по семейной ипотеке

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам высказал критику в адрес представителей правительства по поводу лимитов по льготным ипотечным программам, о которых заранее не предупредили россиян.

«Вот мы говорим об ипотеке, о семейной ипотеке. 2% – замечательно, сохранили. Но никто не знает о том, что есть какие-то лимиты, оказывается, у Минфина на эту семейную ипотеку под 2%. Давайте прямо людям скажем. Я понимаю, что надо бороться с инфляцией, это ясно, ну так по-честному и надо сказать: мы в силу того-то и того-то под 2%, лимит такой-то. Кто хочет – поспешите, лимит закончится к середине года или к ноябрю-декабрю», – пояснил глава государства.

Путин подчеркнул, что обо всех подобных нововведениях необходимо честно предупреждать. «Надо просто честно сказать об этом, и будет понятно. А так люди приходят за ипотекой – нет, лимит закончился. Какой лимит? Об этом знать никто не знает, а надо, чтобы знали! И тогда будет нормальный диалог с обществом, будет понятно, ничего здесь такого нет особенного, чего скрывать-то. Это лучше, чем когда люди приходят, а там – бум, и нет ни шиша…» – сказал президент.

Москва, Анастасия Смирнова

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