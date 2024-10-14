Это к психиатру: Геннадий Онищенко о родителях, выгуливающих своих детей на поводке

Явление квадроберов, когда дети переодеваются в животных и подражают им в публичном пространстве, сравнимо с модными ранее движениями хиппи и намеренно раскручивается в медиа. Как считает академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, родителей, которые выгуливают своих детей на поводке, точно надо отправлять к психиатру.

«Есть достаточно солидные психологи, которые говорят, что есть эта мода. Да, ее подогревают. Да, её выводят на первый план, но она есть – так, как была мода у хиппи, еще у других социальных групп, молодежных движений, которые таким образом выражали свой протест. Поэтому давайте поизучаем эту тему. Сказать, что это психиатрическое заболевание, я точно говорю, что это нет. Но если это факт, когда мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться, скорее всего, у нее психиатрия какая-то», – пояснил Онищенко, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его оценке, пока еще рано говорить о какой-либо реальной угрозе для общества, но одной из мер противодействия квадроберам могла бы стать цензура. «Здесь пока еще, мне кажется, ситуация больше подогревается, чем она реальную угрозу представляет. Но и все-таки здесь должно быть влияние… Если хотите, цензура… вот такого рода контент, если он будет, по оценке экспертов опять же, оцениваться как вредно влияющий, тогда, конечно, его нужно останавливать, закрывать, ну и, наверное, в будущем и запрещать тем людям, которые этим занимаются, его распространять», – уточнил он.

Москва, Елена Володина

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