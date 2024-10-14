В Узбекистане родителям квадроберов грозит штраф

В Узбекистане родителей квадроберов предупредили о штрафах, если их дети, подражающие животным, будут нарушать общественный порядок. Об этом сообщает МВД республики.

Сотрудники правоохранительных органов уже провели беседы с родителями двух детей-квадроберов. Жителей предупредили, что они могут быть привлечены к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию и обучению и оштрафованы на сумму около двух миллионов сумов (порядка 15 тысяч рублей).

В МВД Узбекистана указали на то, что квадроберы в масках, подражая животным, пугают прохожих, таким образом нарушая правила нахождения в общественных местах. В соответствии с КоАП родители или опекуны несут ответственность за поведение своих детей.

Ташкент, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube