Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа

В Узбекистане житель пожаловался в полицию на президента США Дональда Трампа и был оштрафован. Об этом сообщает РИА «Новости».

Житель Ташкента позвонил в правоохранительные органы и попросил принять заявление с жалобой на американского лидера. Это произошло после того, как спецслужбы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В полиции мужчине рассказали, что ему нужно прибыть в ближайшее отделение, но он так и не явился.

В результате суд оштрафовал заявителя за ложный вызов. Размер штрафа составил 1,23 млн сумов (около 100 долларов). Мужчина свою вину признал, а также сообщил, что в момент звонка был пьян и не осознавал возможные последствия своих действий.

Ташкент, Зоя Осколкова

