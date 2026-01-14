Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа

В Узбекистане житель пожаловался в полицию на президента США Дональда Трампа и был оштрафован. Об этом сообщает РИА «Новости».
Житель Ташкента позвонил в правоохранительные органы и попросил принять заявление с жалобой на американского лидера. Это произошло после того, как спецслужбы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
В полиции мужчине рассказали, что ему нужно прибыть в ближайшее отделение, но он так и не явился.
В результате суд оштрафовал заявителя за ложный вызов. Размер штрафа составил 1,23 млн сумов (около 100 долларов). Мужчина свою вину признал, а также сообщил, что в момент звонка был пьян и не осознавал возможные последствия своих действий.
Ташкент, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»