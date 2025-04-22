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Вторник, 22 апреля 2025, 10:33 мск

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В Узбекистане мужчина убил жену из-за сна о ее измене

В Узбекистане муж убил свою супругу из-за того, что ему приснился сон о ее измене. Без матери осталось трое детей.

Убийство произошло в городе Маргилан в Ферганской области. Мужчина проснулся рано утром и нанес 13 ударов ножом своей жене.

От полученных ранений женщина скончалась. Прибывшие на место медики скорой помощи не смогли спасти ей жизнь.

Правоохранителям убийца заявил, что видел во сне, будто жена ему изменяет. Выяснилось, что в семье регулярно происходили конфликты на почве ревности. Суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы.

Ташкент, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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