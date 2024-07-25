Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах российскому бизнесу

Проблемы с платежами из России усилились в ближнем зарубежье. Сроки выполнения банковских операций выросли, а доля отказов увеличилась до трети от общего числа. Об этом пишет РКБ со ссылкой на данные российских логистических компаний.

Об ухудшении ситуации говорится в обзоре, подготовленном транспортными компаниями ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade. Сложности подтвердили и крупные деловые объединения. Проблема охватывает сразу несколько стран – Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Таджикистан. Средний срок проведения операций с этими государствами увеличился до двух недель, примерно на 15% в июле по сравнению с июнем. Доля отказов в платежах через банки Центральной Азии в июле выросла до 30%.

По словам предпринимателей, нынешние проблемы связаны с ужесточением комплаенса банков в этих странах – те запрашивают все больше дополнительных документов и пояснений (данные о компании и ее учредителях, клиентах, источниках происхождения средств и подробностях сделки). Проблемы усилились во втором квартале 2024 года и возникают при платежах национальными валютами.

Из-за того, что подходы не унифицированы, а четкие алгоритмы отсутствуют, финансовая организация может принять любое решение о возможности проведения платежа – без подробного пояснения причин. «Больше всего проблем возникает при оплате товаров через банки Средней Азии в другие страны, в том числе Китай», – рассказал один из собеседников агентства.

Проблемы с платежами начались еще в 2022 году после введения ограничений из-за специальной военной операции на Украине. Однако с конца 2023 года ситуация ухудшилась из-за так называемых вторичных санкций, которые грозят за сделки с подсанкционными лицами из России. Более того, в июне США расширили этот механизм.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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