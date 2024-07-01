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Власти Узбекистана вводят пошлины на воздушные шары для охраны окружающей среды

В Узбекистане власти решили повысить сборы на ввоз воздушных шаров для борьбы с загрязнением окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии республики.

«Министерство осуждает такие мероприятия, как запуск пластиковых игрушек, воздушных шаров и другие подобные действия, вызывающие загрязнение окружающей среды мусором. В министерстве неоднократно подчеркивают, что подобные случаи запрещены и влекут за собой ответственность», – сообщили в ведомстве.

Для борьбы с подобными акция предлагается повысить сбор на импорт воздушных шаров, ввести требование об их утилизации, а также поднять стоимость самих изделий в 100 раз.

Экологи выступают за усиление общественного контроля для предотвращения подобных акций и призывают граждан, неравнодушных к вопросу сохранения окружающей среды, не допускать таких мероприятий и не принимать в них участие.

Ташкент, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Экология

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