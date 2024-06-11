В Узбекистане произошел прорыв на дамбе крупного водохранилища

В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища «Хисорак». Специалисты пытаются устранить протечку.

Прорыв произошел во время проведения инженерно-технических работ по открытию дополнительного тоннеля с левого борта плотины водохранилища. Сейчас на месте инженеры пытаются добраться к трещине, чтобы устранить протечку.

Тем временем, из ближайших районов началась массовая эвакуация, на дорогах возникли пробки. В МЧС республики призвали граждан сохранять спокойствие. По словам спасателей, ситуация находится под контролем, угрозы для населения нет.

Водохранилище «Хисорак» расположено на реке Аксу в Кашкадарьинской области Узбекистана. Запущено в эксплуатацию 1990 году для накопления воды для ирригации.

Ташкент, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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