Вызывает особую тревогу: НАТО и ЕС провоцируют рост напряжённости в Армении, Азербайджане и Грузии

Евросоюз и Североатлантический альянс провоцируют рост напряженности на постсоветском пространстве – в частности, в Армении, Азербайджане и Грузии. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, выступая сегодня в Алма-Ате на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.

«Отдельные страны Альянса стремятся укрепить свои позиции на Кавказе, тем самым получить доступ к ресурсам Каспия и прямой выход в Центральную Азию. Дестабилизируется обстановка и финансируются акции протеста в Грузии, от которой добиваются активных антироссийских действий», – подчеркнул Белоусов.

По его словам, «особую обеспокоенность вызывают планы Вашингтона и Брюсселя под предлогом укрепления безопасности и обороны вовлечь наших армянских партнёров в сферу своих интересов».

Вместе с тем министр обратил внимание, что в Центрально-Азиатском регионе главным источником нестабильности остается ситуация в Афганистане. «На его территории закрепились многочисленные радикальные группировки, которые активизировали продвижение своих идей в соседних республиках. Увеличивается вероятность распространения бандгрупп и терроризма за пределы страны», – констатировал Белоусов.

Алма-Ата, Елена Володина

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