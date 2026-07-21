Россия запретила ввоз ряда продукции из Узбекистана

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз ряда продукции из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет был введен из-за нарушений фитосанитарных требований, допущенных пятью экспортерами. В основной объем товаров, поступающих от них, входят: белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла и томаты.

«Только с начала 2026 года выявлено 132 обнаружения карантинных объектов, таких как вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus), южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Meyrick), западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande), бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein benyvirus)», – добавили в Россельхознадзоре.

Ограничения вступают в силу с 23 июля 2026 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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