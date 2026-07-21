российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Экономика

Новости, Кратко

Россия запретила ввоз ряда продукции из Узбекистана

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз ряда продукции из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Запрет был введен из-за нарушений фитосанитарных требований, допущенных пятью экспортерами. В основной объем товаров, поступающих от них, входят: белокочанная и цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла и томаты.

«Только с начала 2026 года выявлено 132 обнаружения карантинных объектов, таких как вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus), южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Meyrick), западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande), бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы (Beet necrotic yellow vein benyvirus)», – добавили в Россельхознадзоре.

Ограничения вступают в силу с 23 июля 2026 года.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Узбекистан

Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа / В Узбекистане мужчина убил жену из-за сна о ее измене / Жителя Узбекистана приговорили к лишению свободы за участие в СВО / В Узбекистане родителям квадроберов грозит штраф / Банки Средней Азии стали чаще отказывать в платежах российскому бизнесу / Власти Узбекистана вводят пошлины на воздушные шары для охраны окружающей среды / В Узбекистане произошел прорыв на дамбе крупного водохранилища / Вызывает особую тревогу: НАТО и ЕС провоцируют рост напряжённости в Армении, Азербайджане и Грузии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Узбекистан,