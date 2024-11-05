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Вторник, 5 ноября 2024, 18:32 мск

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Жителя Узбекистана приговорили к лишению свободы за участие в СВО

Житель Узбекистана был осужден на пять лет колонии за наемничество. Он принимал участие в специальной военной операции.

Мужчина приехал в Россию на заработки в мае 2023 года, затем он заключил контракт с Минобороны на один год и отправили в зону СВО, где получил ранение. После этого он вернулся на родину.

В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в военном конфликте по ст. 154, ч. 1 (наемничество). Отбывать срок он будет в колонии общего режима.

Согласно узбекским законам, участие в боевых действиях на территории другого государства или на его стороне карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ташкент, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Узбекистан

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