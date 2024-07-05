Фурри и квадроберы: как реагировать родителям на новое увлечение ребенка

Среди детей и подростков стремительно набирают популярность новые течения – фурри и квадроберы. Одни ассоциируют себя с антропоморфными животными, другие – подражают их движениям и повадкам. Но многие мамы и папы опасаются негативного влияния направлений на детскую психику. В разговоре с «Новым Днем» психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Чащихина рассказала, на что стоит родителям обратить внимание в поведении ребенка и как взаимодействовать с фурри и квадроберами.

«Подростковый возраст – время внутренней турбулентности, когда подросток уже не ребёнок, но и ещё не взрослый. Ему кажется, что мир его не понимает, а сам он – не в силах понять те требования, которые мир выдвигает ему. Важно помнить, что в этом возрасте на первое место выходят межличностные отношения, и становится важным быть частью не только формального сообщества, но и неформального – круга общения по интересам. Субкультура является одной из множества явлений, которые помогают подростку сформировать представление о себе и об окружающем мире», – отметила психолог.

Однако увлечение может подсветить несколько проблем, на которые стоит обратить внимание родителям:

1. Чересчур сильное погружение в субкультуру и идентификация себя с животным. У ребенка в таком случае могут стираться границы фантазии и реальности;

2. Замкнутость, прекращение общения с кем-либо;

3. Неконтролируемая агрессия на фоне нового увлечения;

4. Изменение общего самочувствия: потеря аппетита, нарушение режима дня/сна.

Самое худшее, что могут делать мамы и папы – это наказывать ребенка и акцентировать его внимание на проблеме криком. Психолог рекомендует в такой ситуации обратиться к специалисту. Спикер утверждает, что субкультура – это не патология. Например, квадроберы трактуют свое течение как новый вид спорта (улучшение спортивных показателей путем подражания движениям животных).

Елена Чащихина дала советы, как родителям вести себя с подростком, нашедшим себя в необычном увлечении:

1. Вспомнить себя в детстве: «Вспомнить, как вы так же пытались найти себя и свой круг общения – может быть, десятилетия и сменяют друг друга, однако причины кризиса подросткового возраста остаются теми же»;

2. Проявить интерес к новому увлечению ребенка, задавать вопросы. Важно, чтобы он мог довериться и поделиться как хорошим, так и плохим;

3. Узнать, насколько безопасно сообщество, в котором находится ребенок: какие люди его окружают, как с ним обращаются. Также необходимо объяснить риски общения в социальных сетях с незнакомыми людьми;

4. Вовлекать подростка в другие формы активности: устраивать семейные вечера за просмотром фильма или настольными играми, заниматься вместе спортом, ходить в театры и музеи.

«И помните, что самое главное – это баланс», – подчеркивает психолог.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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