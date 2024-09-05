Певица Миа Бойка опровергла разговор с семьёй девочки-квадробера из Надыма

Певица Миа Бойка сообщила, что не связывалась с девочкой-квадробером из Надыма. Таким образом она опровергла информацию о том, что её представители связались с семьёй. Такие сведения появились в Сети.

«Жаль, что девочка потерялась и жаль, что из-за возникшего хайпа другие дети стали на нее нападать. Не нужно этого делать. Нападайте на меня. Марьяна ни в чем не виновата. Просто она хочет «тоже быть модной». Оставьте Марьяну в покое. С мамой девочки ни я, ни моя команда не связывались. Возможно это провокация со стороны недоброжелателей. Но если Марьяна действительно захочет прилететь в Москву и посмотреть как проходят мои рабочие будни – я с радостью это организую и уделю ей время, все покажу и расскажу, сходим в парк аттракционов»,– уточнила девушка в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что мама девочки подала заявление на певицу из-за публичного оскорбления её дочери.

Инцидент произошёл на концерте артистки в Надыме. На сцен вывели девочку в маске кошки и с хвостом. Миа Бойка спросила, котёнок ли та или «не дай Бог, квадробер». Девочка ответила, что она квадробер. После этого певице стали писать гневные комментарии с обвинениями в том, что она обидела ребёнка.

Миа Бойка также сегодня подробно описала свою позицию по квадроберам, сообщив, что это западное увлечение может привести к тому, что дети в итоге одобрят и однополые браки, например.

«Квадроберы, как и другие абсолютно чуждые нашему обществу веяния, пришли к нам с запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом. Я не могу молча смотреть, как дети не просто переодеваются в костюмы животных и мило бегают по парку – нет! В некоторых случаях они едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей, кусая их и выполняют подобные задания от других квадроберов в специальных группах в соцсетях! Давайте называть вещи своими именами. Это ненормально! И я лишь хочу обратить внимание всех на эту проблему, ведь мы в силах оградить свое общество от этого разрушения. Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. А что потом? В семьях будет «Mommy one» и «Mommy two» ? Мы все видели крайнюю олимпиаду , и никто из здравомыслящих граждан не захочет такой реальности для наших детей», – написала девушка.

Надым, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube