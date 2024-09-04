Родители девочки-квадробера из Надыма подали заявление в полицию на Миа Бойку

Мать девочки-квадробера из Надыма подала в полицию заявление из-за того, что певица Миа Бойка публично оскорбила её дочь. Инцидент случился во время выступления певицы в Надыме – власти оплатили его в честь дня города. Певица вывела девочку в маске кошки на сцену и спросила её: «Ты котёнок или, не дай Бог, квадробер?». Девочка ответила, что квадробер. После этого артистка обратилась к зрителям и спросила, поддерживают ли они это движение. Многие кричали, что нет. Миа Бойка сама выложила видео этого происшествия в своих соцсетях, но когда недовольные её поведением пользователи начали писать ей гневные комментарии, удалила.

Как рассказала SHOT мама восьмилетней Марьяны, после инцидента на сцене в Надыме её дочь расстроилась и перестала гулять, «проводит последние тёплые денёчки дома» и боится выходить на улицу. В семье девочки помимо неё ещё четыре ребёнка. Сама Марьяна кроме квадробинга занимается танцами, борьбой и играет на фортепиано.

В аккаунте певицы висит обращение к вадроберам и их родителям. «Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком – это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность».

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских, рассуждая о том, что сейчас не время тратить миллионы на приезжих артистов, заявил, что их заказывают «по привычке».

Надым, Наталья Ефремова

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