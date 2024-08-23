В Надыме отменили салют, но оплатили поп-звёзд по привычке

В Надыме отменили салют на день города из уважения к участникам СВО. Однако дорогостоящие концерты приглашённых поп-звёзд состоятся. Их закупили «по привычке», отметил глава района Дмитрий Жаромских во время прямого эфира в ВК 22 августа. По его словам, артисты согласились на предложение надымской администрации перечислить часть гонорара в помощь жителям Курской и Белгородской областей.

«Салюта не будет. Сегодня не очень подходящие времена. Праздник будет ярким, но не слишком. Наши ребята сегодня на СВО, они требуют поддержки, где-то моральной. И мы должны не салюты, а больше благотворительностью отвечать. Что мы и делаем в общем-то. Этому дню города хотим максимально придать благотворительный тон. Объявляем благотворительный сбор», – рассказал г-н Жаромских.

Далее он озвучил своё решение по поводу концертов дорогостоящих артистов.

«Звучала полемика, нужны ли артисты. Песня – она всегда побеждать помогала. По привычке, намного раньше были заключены контракты. Поэтому я настоятельно инициировал выйти на этих артистов и привлечь их поделиться своим гонораром с жителями Курска и Белгородской областей. Они с удовольствием откликнулись», – отметил чиновник.

В Надыме праздник продлится два дня. Запланированы концерты Миа Бойка, Наташи Королёвой и лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца.

У Надымской районной клубной системы есть два июньских договора на выступление артистов. Один из них на 6 млн рублей, другой – на 9,3 млн рублей. Очевидно, это как раз траты на приезжих поп-звёзд.

Надымский район, Наталья Ефремова

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