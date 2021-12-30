Главные «герои» России-2021. СПИСОК

Редакция РИА «Новый День» представляет ежегодный список номинантов на звание главного «героя» России 2020 года, имя которого определит читательское голосование, после чего будет представлен рейтинг персон, ярко негативно отличившихся за последние 12 месяцев.

К сожалению, судя по развитию событий и общему ощущению, 2021 год не стал проще, чем 2020-й. Хотя двухмесячного локдауна не было, тем не менее, «ожесточенная борьба» с коронавирусом подарила россиянам немало «приятных» моментов. Безудержный рост цен, дважды путинские «нерабочие» дни не прибавили доходов жителям страны, но Росстат все ж таки умудрился отчитаться о «снижении» уровня бедности в РФ. Эти и другие события, в том числе связанные с QR-кодами, наглядно показали, как черное вдруг становится белым, а зеленое – круглым, а местами даже и округло-квадратным… Итак.

Владимир Путин. В 2021 году очень ярко проявилась разнонаправленная двуглавая тенденция, которая визуально запечатлена на гербе РФ. С одной стороны, Путин – всемогущий и мудрый лидер для всего остального мира. Второй Путин – внутри страны. И этот Путин хоть и говорит о позитиве, в реальности сложно с этими достижениями, о которых рапортует Росстат, например, – как с той же «успешной борьбой» с главной угрозой страны – бедностью. Но придумали новую схему, пересчитали и уже начали «побеждать»!..

Говорит президент вроде бы все правильно, вроде бы и приоритеты расставляет грамотные, но… Цены не просто продолжают расти – кажется, что они подпрыгнули выше головы гаранта. Более того, как следует из отчета Счетной палаты, указ Путина 2012 года о повышении зарплат бюджетникам не выполнен – по итогам первого полугодия 2021 года (фактически через 10 лет!) задачу гаранта реализовали для работников – 5 из 12 категорий. Что уж говорить про прошлогоднее поручение Путина о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Да, и это не выполнено. Да и много еще чего…

Явно не случайно парламентская оппозиция в Госдуме стала уж слишком часто обращать внимание думского большинства в лице «Единой России» и представителей правительства РФ, что их проекты похожи на саботаж прямых поручений главы государства – и по борьбе с бедностью, и по выводу отечественной экономики в число мировых лидеров. Получается, гарант – непонятно чего…

Президент США Джо Байден. Судя по развитию событий 2021 года, президенту США Джо Байдену дозволено практически все. Такое ощущение, что нового американского лидера вообще ничего не смущает. Он может себе позволить создать хаос в Афганистане, где после вывода американских войск власть захватили террористы с потенциальными претензиями к территориям бывшего СССР. Он не гнушается обвинениями в адрес даже президента РФ Владимира Путина, бездоказательно допуская, что глава российского государства является убийцей. И никто ему не может сказать ничего против. Точнее, говорят, но тому все, что называется, по барабану.

Дружеские переговоры президента США с Путиным уже стали даже регулярнее, чем при прошлом главе Белого дома Дональде Трампе. Главы государств заверяют друг друга в приверженности к сотрудничеству, после чего Вашингтон практически сразу начинает игры в «санкции» и «российскую угрозу».

Очень похоже, что разговоры про разрушение однополярного мира становятся не уместными. Пора, наверное, все-таки взять на вооружение слова Путина про «кто обзывается, тот так и называется…» и внедрить в практику международной политики «клятву на мизинчиках». Может, это хоть что-то решит.

Президент Украины Владимир Зеленский. В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский заслужил звание «героя» России своими нелепыми военизированными идеями о «российском вторжении» на территорию Донбасса. Его беспочвенные «опасения» каждый раз подхватывали все главные западные «партнеры» России, представляя Москву и главу российского государства Владимира Путина в качестве бескомпромиссных агрессоров и захватчиков украинской земли.

Правда, эксперты, заслуживающие доверия, говорят, что таким образом Зеленский просто пытается удержаться за власть, отвлекая население мифическими угрозами. Даже его родные украинские социологи обращают внимание, что за него готовы сегодня проголосовать только 16,7% граждан, что даже меньше, чем показатели Виктора Януковича в разгар Евромайдана.

Совершенно очевидно, что этот украинский «военачальник», войска которого продолжают регулярно обстреливать территорию восставшего Донбасса с украинскими же гражданами, и в 2022 году продолжит терроризировать своими неКВНовскими выходками и жителей ЛДНР, и Россию заодно. Фантазии у него явно предостаточно. Остается только ждать новых «сюрпризов».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер Александр Лукашенко, который часто называет себя главным союзником России, решился на «отчаянный» шаг – публично признал Крым частью РФ. Сложно сказать однозначно, что подвигло его это сделать через семь-то лет (!) после «русской весны». И ведь как бы Союзное государство с Россией существует более 20 лет, что автоматически подразумевает некую единую линию хотя бы во внешней политике… Ну вроде бы так должно быть.

Даже после своих прошлогодних скандальных перевыборов Лукашенко, когда против него ополчился Запад, опять хотел усидеть на двух стульях, пытаясь при Союзном с РФ государстве окончательно не разрывать отношения с Европой и США, и при этом сохранить дружбу с той же Украиной, режим которой ну явно антироссийский. Последнее обстоятельство для «главного-то союзника России» совсем странно – тем более «минский процесс» по урегулированию конфликта в Донбассе, служивший неким прикрытием разнонаправленности политики Лукашенко, давненько «забуксовал».

Более-менее логичной выглядит версия о том, что в последнее время Белоруссия оказалась под чрезвычайно жестким давлением Запада, и Лукашенко потребовалась дополнительная поддержка Москвы. В этой связи белорусский лидер явный «герой» «русской весны» и России. «Браво», Александр Григорьевич!..

Анна Попова, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко & Ко. Последние события с появлением и быстрым распространением африканского штамма коронавируса «омикрон» в очередной раз ярко продемонстрировали, что с противодействием «пандемии» в России явно что-то не так. С одной стороны, транспортное сообщение со странами, от куда попадает эта зараза в РФ, не закрыто. А раз «окно» в мир коронавируса остается открытым, то и, как говорится, добро пожаловать. Летают сейчас, как очевидно, люди с QR-сертификатами, как и зараза вместе с ними. Похоже, это никого из главных «борцов» не очень-то волнует – ни главу Роспотребнадзора Анну Попову, ни главу Минздрава РФ Михаила Мурашко, ни рупора коронавирусного штаба – вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Зато, как следует из логики «коронавирусных» руководителей, россиянам надо раздать «спасительные» от пандемии QR-коды, которые от завоза иностранной заразы никак не спасают. Ну, раз уж так надо «хозяевам жизни» летать за границы – ну, пожалуйста, берите коды. Но внутри России – они зачем? Даже рассадник коронавируса в РФ в лице Москвы, где традиционно фиксируется самая высокая заболеваемость, – не стала повсеместно вводить пресловутые QR-коды и благополучно пережила осеннюю волну коронавируса.

Если уж настолько все опасно – давайте правительство РФ примет решение о чрезвычайном положении на неделю-две, обеспечит население всем необходимым и поставит всем уже эти пресловутые прививки, как положено в ситуации ЧП. Но нет – это слишком просто же! И дорого!.. А еще и прививок же может не хватить, как это регулярно случается во многих регионах. Дешевле – вводить население в состояние отчаянной депрессии. Эти «борцы» явно должны подходить под официальное определение «иностранных агентов». Разве нет?..

«Единая Россия». В 2021 году партия власти, продавившая в прошлую парламентскую каденцию повышение возраста выхода на пенсию для россиян, по итогам очередных выборов умудрилась сохранить за собой конституционное большинство в Госдуме, что позволяет ей действовать ровно в том же ключе. Осенняя сессия нижней палаты российского парламента наглядно это показала.

«Единая Россия» по предложению правительства РФ снова заморозила накопительную часть пенсии, а также отказалась отменить пенсионную реформу и индексировать пенсии работающих пенсионеров. Этим вроде бы уже все и сказано, потому как очень показательно – ну «защитники» интересов населения... Особенно, если учесть, что партия президента РФ фактически саботировала прошлогоднее поручение своего негласного лидера – про индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Был, правда, один странный сигнал с проектом выплаты россиянам 13-й пенсии. Но и это начинание «подморозили». Говорят, об этом должен был сказать лично президент на своей ежегодной пресс-конференции. Не сказал.

А начиналось-то все обнадеживающе. Путин сделал послание с приоритетом поддержки всего и всех, «Единая Россия» включила его поручения в свою «народную программу»… И поручения фактически остались пожеланиями. Саботаж?.. Сговор?.. Переворот?.. Поживем – увидим.

Кабинет министров Михаила Мишустина. В целом в 2021 году получили продолжение тенденции, которые свидетельствуют, что правительство РФ даже под руководством не Дмитрия Медведева продолжает тот же курс, который сложно назвать «прорывом» для развития страны. Да, кабинет министров Михаила Мишустина выделяет средства на поддержку малозащищенных слоев населения, но, как правило, в большинстве случаев по поручению главы государства. В остальном – наблюдается однонаправленная политика, которая оборачивается кризисом для страны.

Выходит так, что и «спасительные» социальные выплаты выливаются в дальнейший рост цен. Не получается ни победить инфляцию, ни защитить реальный сектор экономики от ограничительной пандемии, но при этом получается приумножить капиталы, в том числе, банковского сектора, который в очередной кризисный год оказывается способен получать рекордные прибыли.

Складывается устойчивое впечатление, что госдумская оппозиция все-таки права, когда заявляет, что иностранных агентов надо бы поискать в собственном правительстве. И ведь, действительно, очень странно – кабинет министров запланировал в 2021 году инфляцию в районе 4%, но она «неожиданно» выросла. И еще как! Там сложно увидеть даже официальные плюс 8%. Ценники в магазинах даже на обычную еду подросли почти на четверть. И не только на продукты. И поручения Путина стали – неуказ.

В правительстве говорят – это не мы, это мировая экономика такая, подправим прогнозы. Подправили. А что изменилось или изменится? Вопросы для большинства россиян – совсем не риторические. Правда, ответ все-равно остается категорически однозначным. Разве это не «герои»? Не министры, а маршалы «героизма», или даже генералиссимусы...

Эльвира Набиуллина & Ко. Обычному, даже не очень требовательному, гражданину любой страны всегда кажется, что власти должны бы его защищать от всяческих угроз и помогать, или, как минимум, – не мешать жить. Оно и понятно: налоги – платятся, а чиновники – вроде бы «слуги» народа. Но у нас же необычная страна. Удивительная. И жизнь у нас удивительная. А российские чиновники – настолько нетривиальные господа, что диву даешься. Вот есть, например, Банк России, который так «усиленно борется» с инфляцией, что не может ее победить, но при этом с упорством поднимает ключевую ставку, после чего рост цен ну никак не останавливается.

В 2021 году совсем стало очевидно, что Банк России, который с подачи вполне официальных лиц считается «главным борцом с инфляцией», стал очень похож на реального иностранного агента. В Госдуме парламентская оппозиция прямо так и говорит, что действия ЦБ противоречат интересам России. Но кто ж слушает думскую оппозицию!?

Благо, что еще не дошло до повторения ситуации 2014 года, когда американский доллар вдруг поднялся в курсе в два раза – с 30-ти до нынешних рублей. Неправительственные эксперты говорят, что пока рановато делать обнадеживающие выводы. И ведь есть поводы для неприятных ожиданий.

В этом смысле отличился зампред Набиуллиной – Сергей Швецов, который, как представляется, очень точно выразил позицию нашей власти к согражданам-пенсионерам: «Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно» (цитата по РИА «Новости»).

«Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который должен быть сформирован самим гражданином. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это называется социализм», – заявил Швецов.

Так-то, это не социализм. Это перманентная ответственность (обязанность) социального государства, о чем прямо указывается в Конституции РФ. Ну это так-то. А в реальности Банк России даже не входит же в систему госвласти…

Антон Силуанов. Очень похоже, что министр финансов РФ продолжает жить в параллельном измерении. По крайней мере, его заявления явно свидетельствуют, что этот влиятельный представитель правительства как будто вообще не бывает в России. На заседаниях Госдумы Антон Силуанов неоднократно попадал в неприятные ситуации – депутаты ему регулярно напоминали, что реальная ситуация совсем другая, чем в представлении Минфина. Например, при обсуждении законопроекта об изъятии в бюджет сверхприбылей металлургов в связи с ростом цен на их продукцию, представители парламентской оппозиции разных политических взглядов, но с экономическим образованием, указывали, что такие решения ведут к еще большему подорожанию товаров, как и повышенные пошлины. В ходе дебатов, когда обратили внимание Силуанова на рост цен на продукты после «антиинфляционных» решений правительства по введению пошлин, глава Минфина вдруг сказал, что в нашем сельском хозяйстве все замечательно – маржинальность там до 80%, а цены на удобрения, по его оценке, совсем не выросли. Эти заявления возмутили даже спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Президент как задачу поставил – взять под контроль цены, добиться их снижения. Мы изымаем (прибыль), но цели, которые нам поставил президент, не достигаем», – констатировал Володин.

Помнится, еще в 2013 году Силуанов, уже будучи в ранге министра финансов РФ, случайно узнал, что потребительский кредит в России выдавался тогда по ставке 23% годовых, и был шокирован этим обстоятельством. И даже назвал такой размер «запредельным». В этой связи возникает логичный вопрос: а почему такой министр финансов еще министр?

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Ответственный за сферу строительства в правительстве РФ Марат Хуснуллин в 2021 году не переставал удивлять своими странными заявлениями. Вице-премьер российского (!) кабинета министров выступал за массовое привлечение иностранцев на стройки. Их не хватает, причем – очень, считает он. «Не менее 5 млн трудовых ресурсов нам нужно будет в перспективе до 2024 года. Сейчас мы отрабатываем подходы, как будем с ними работать и как сделать, чтобы они дали максимальный плюс для развития страны», – заявлял Хуснуллин. Еще одна его революционная идея – привлечение на стройку заключенных.

Главный «строитель» пояснял, что нехватка мигрантов ведет к подорожанию объектов, но при этом не уточнял, что зарплаты там весьма и весьма приличные – в Москве это около 120-150 тысяч рублей. Собственным согражданам, если следовать логике вице-премьера, такие деньги не нужны.

В конце 2021 года Хуснуллин поразил своими откровениями, когда доложил президенту Путину, что стройматериалы адски подорожали – и непонятно, почему. «Констатируем факт, что металл вырос примерно на 70%, битум – порядка 70%. Но в то же время, Владимир Владимирович, у нас, например, вырос на 100% песок. Вот мы не понимаем, почему песок, где в доле импорта вообще ничего нет, должен вырастать на 100%», – отчитался вице-премьер РФ перед главой государства.

Вот и мы со своей стороны тоже не понимаем, почему такой «герой» остается в правительстве.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин, который ранее сумел отсудить право не называться «гробовщиком российского космоса», не теряет надежды покорить сердца россиян. При этом некоторые проекты вызывают недоумение, как и очень многие «пиар-акции» последнего времени, часто созданные на деньги налогоплательщиков. В 2021 году был осуществлен мировой прорыв – впервые в космосе… нет не встретили инопланетян, и на Луну даже не полетели… сняли кинофильм с полетом на международную космическую станцию.

С одной стороны, гордость за Россию вроде бы у кого-то «просыпается», с другой – хотелось бы все-таки не киношных успехов, а реальных достижений на фоне многочисленных проблем, связанных с освоением именно космического пространства.

В сентябре стало известно, что остановлена разработка сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Планировалось, что в октябре технический проект кислородно-керосинового корабля будет полностью готов. Немногим раньше страна узнала, что запуск российской автоматической станции «Луна-25» перенесен. В августе сообщалось, что в ходе обследования российского сегмента МКС космонавты нашли новые трещины… Список можно продолжать почти до бесконечности, если еще добавить коррупционные скандалы, связанные с Роскосмосом. Но зато у нас теперь будет свое кино – не про то, как американцы летали на Луну. Другое.

Подозреваемые в пытках заключенных сотрудники ФСИН. В 2021 году широкий общественный резонанс вызвали жуткие кадры с пытками заключенных в Саратовской колонии, и не только там. Замолчать этот ужас властям не удалось, хотя явные попытки предпринимались. Возбуждено несколько уголовных дел по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения). Десятки сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний уволены. По санкции попал даже руководитель этой структуры Александр Калашников, а потом и его заместитель Анатолий Якунин.

Ситуацию был вынужден комментировать лично президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. «К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на другие страны, увидите – там проблем не меньше. Наверное, есть учреждения, где все выглядит благостно, но в той же Франции, в Штатах найдете много мест, каких нет даже в странах третьего мира», – пояснил глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что по опубликованном в Сети архиву пыток возбуждено 17 уголовных дел, а подозреваемые сотрудники ФСИН уволены. «Надо опираться на добросовестное, полноценное расследование тех преступлений, а это – явное преступление. Доводить до конца», – сказал Путин, добавив, что в местах лишения свободы находятся «наши граждане», и пообещал изменения.

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Москва, редакция РИА «Новый День»

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