Россия прекратила работу над ракетой для полетов на Луну

В России остановлена разработка сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну. Планировалось, что в октябре технический проект кислородно-керосинового корабля будет полностью готов, передает РИА «Новости».

Гендиректор ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов допустил, что работу могут возобновить. Сейчас «Прогресс» и Роскосмос стараются уточнить программу разработки сверхтяжелой ракеты.

Проектирование приостановили в феврале для доработки внешнего облика. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал новый механизм, который будет работать на метане, а не кислороде и керосине. Отложить работы по лунной ракете советовали и в Российской академии наук.

Напомним, в конце мая исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко заявил, что бюджет на создание ракетно-пускового комплекса составит около 1,7 трлн рублей. 800 млрд уйдет только на проработку и сборку космического корабля. А к нему нужно будет создать наземную инфраструктуру, средства спасания, лунный взлетный модуль, луноход.

Высадка россиян на Луне планируется в 2030 году. Специалисты отрабатывают лунную миссию на кораблях «Орленок», которые на орбиту могут доставить носители «Ангара». Такая миссия потребует затрат в 400 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.09.21

На сайте госуслуг обнаружили переход на мошеннические ресурсы. / Найден способ распознавания даже качественного дипфейка. / Расследование Wall Street Journal: У Facebook есть миллионы вип-пользователей, которые могут писать что хотят, без цензуры. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»