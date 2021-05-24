Полет космонавтов на Луну обойдется в 1,7 трлн рублей

Полный цикл подготовки российских космонавтов и оборудования для полета на Луну обойдется в сумму от 400 млрд до 1,7 трлн рублей. Высадка россиян на спутнике Земли планируется в 2030 году.

Использование уже существующих ракет «Орленок» и «Ангара-А5В» потребует затрат в 400 млрд рублей. Придется провести четыре пуска «Ангары», отдельно вывести на орбиту облегченный корабль «Орленок», два буксира и взлетно-посадочный комплекс, который доставит все это на Луну.

«Они сначала попарно стыкуются на орбите Земли, летят к Луне, а дальше там стыкуются «Орленок» и лунный взлетно-посадочный комплекс», – рассказал исполнительный директор по перспективным программам и науке «Роскосмоса» Александр Блошенко (цитата на РИА «Новости»).

Куда большую сумму нужно будет потратить, если создавать для полета на Луну специальный сверхтяжелый корабль. По словам Блошенко, даже при «бюджетном» полете на Луну подобный корабль все равно останется в повестке. Со сверхтяжелым кораблем придется пройти все этапы: разработать и изготовить носитель, создать наземную инфраструктуру и средства спасания.

«Плюс лунный взлетно-посадочный модуль, плюс научная нагрузка – от тяжелого лунохода до научного оборудования. Эта цифра – 1,7 трлн, – пояснил Блошенко. Только на создание ракеты будет потрачено около 800 млрд рублей.

Госкорпорация планирует в июле внести программу в правительство РФ для выбора схемы экспедиции и выделения средств.

Как сообщал «Новый День», сотрудники Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН провели двухнедельный эксперимент – имитацию полета на Луну. Условную команду из шести человек поместили в копию космического корабля «Орленок», площадь которой всего 8 кв. м.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.05.21

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