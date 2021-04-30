В РАН провели имитацию полета на Луну

Сотрудники РАН провели двухнедельный эксперимент, который имитировал полет на Луну команды из шести человек. Участникам пришлось уживаться на 8 квадратных метрах копии космического корабля «Орленок», сообщили в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

Эксперимент «Эскиз» стартовал 16 апреля – тогда четырех мужчин и двух девушек заперли в блоке. Целью было изучить, как участники экспедиции будут уживаться в большой компании в маленьком пространстве и как стресс повлияет на их иммунитет.

«Две недели – это как раз лунная миссия: долететь до Луны, выполнить выход на лунную поверхность и вернуться обратно… Когда человек испытывает большой стресс, мы наблюдаем изменения в системе иммунитета – механизм этим изменений пока не ясен», – говорится в сообщении на сайте ИМБП.

Для отработки выхода на поверхность Луны использовали шлем виртуальной реальности и систему вывешивания, которая имитировала лунную гравитацию.

«Эскиз» вошел в международный проект SIRIUS, в рамках которого участники моделируют работу космического экипажа в условиях изоляции.

В начале марта стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация договорились работать вместе над созданием Международной научной лунной станции (МНЛС). Объекты станции панируется разместить на орбите и поверхности Луны для проведения экспериментов и проверки технологий.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.04.21

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