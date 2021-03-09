Россия и Китай договорились о лунной станции

Сегодня генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и глава Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств РФ и КНР Меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС).

Как следуют из официального сообщения Роскосмоса, международная научная лунная станция – комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, предназначенный для проведения научно-исследовательских работ, фундаментальных экспериментов и проверки технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.

«В рамках проекта по созданию МНЛС Россия и Китай используя свой опыт в области космической науки, создания и использования космической техники и космических технологий будут совместно разрабатывать Дорожную карту создания МНЛС, а также вести тесное взаимодействие при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации, эксплуатации проекта по созданию МНЛС, включая его презентацию мировому космическому сообществу», – говорится в сообщении Роскосмоса.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.03.21

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