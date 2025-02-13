Мошенники, Шаман, Youtube, Набиуллина и махинаторы в Минобороны – определены главные «герои» России 2024 года

Главными «героями» России по итогам 2024 года можно считать борцов с популярным видеохостингом Youtube, как и его владельцев, а также главу Банка России Эльвиру Набиуллину и махинаторов в министерстве обороны РФ. В рейтинге народных антипатий оказались вездесущие мошенники, ополчившиеся против россиян, и певец Шаман.

Безоговорочным лидером голосования стал «заторможенный» Youtube (16,92%), из-за фактической блокировки которого большая часть населения лишилась возможности использовать эту «вражескую» платформу для просмотра музыкальных клипов, фильмов, полезных лайфхаков и образовательных программ.

Второе место у главы Банка России Эльвиры Набиуллиной (10,51%), убедившая высшее руководство страны в правильности ее подхода к борьбе с инфляцией, которую она никак не может победить. Несмотря на заявления бизнеса и даже госкомпаний, что высокая ключевая ставка ведет к массовому банкротству и является главной проблемой отечественной экономики, председатель Центробанка продолжает гнуть свою линию, вызывая негативную реакцию всего общества.

В тройке лидеров ожидаемо оказались махинаторы и казнокрады в министерстве обороны РФ (9,59%), о которых давно ходили легенды, но только в прошлом году следствие подтвердило, что «байки» о миллиардных хищениях соответствуют действительности.

В топ-5 попали главные строители России (9,2%) – руководитель Минстроя России Ирек Файзуллин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, «заслугой» которых стала защита застройщиков и фактическое узаконивание обмана дольщиков, а также министр финансов РФ Антон Силуанов (8,97%), ведомство которого едва не провалило льготную семейную ипотеку – и это в Год семьи.

Далее в списке «героев» следуют глава Минздрава РФ Михаил Мурашко (6,04%), министр экономического развития РФ Максим Решетников (5,95%), вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев (4,7%), борцы с квадроберами (4,63%) и руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов (4,3%).

Внешние «герои» России расположились в рейтинге следующим образом: экс-президент США Джо Байден (5,98%), Владимир Зеленский (4,89%), турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган (4,53%). Меньше всего претензий у россиян к избранному президенту США Дональду Трампу (3,58%).

В рейтинге народных антипатий, кандидатуры которых назвали сами читатели РИА «Новый День», пальму первенства разделили телефонные кибермошенники, активизировавшие свои атаки на россиян, и популярный певец Шаман (Ярослав Дронов), решивший «патриотично» зарегистрировать товарный знак «Я русский».

Голосование на сайте РИА «Новый День» проводилось с 24 декабря 2024 года по 13 февраля 2025 года. В опросе приняли участие 1329 респондентов. Формат предполагал выбор нескольких вариантов ответа.

Москва, Редакция РИА «Новый День»

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