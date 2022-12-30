Главные «герои» России 2022 года. СПИСОК

Уходящий год стал очередным очень серьезным испытанием для России. Многие уже с доброй ностальгией вспоминают коронавирусный период с его «подарками судьбы» в виде продолжительных нерабочих будней, всевозможных ограничений и QR-кодов. Оказалось, что ковидные потрясения были лишь «цветочками».

2022 год «порадовал» парадоксами, которые по своей абсурдности, действительно, «переплюнули» коронавирусные сюрпризы, окончательно разрушив остававшуюся слабую уверенность в завтрашнем дне. Не случайно социологи фиксируют повышенный уровень тревожности в российском обществе, спровоцированный не только и не столько враждебными действиями «западных партнеров», сколько противоречивыми решениями и действиями собственной власти. И таких – предостаточно.

Редакция РИА «Новый День» представляет ежегодный список номинантов на звание главного «героя» России 2022 года. По итогам читательского голосования, которое предполагает собственный вариант ответа, будет представлен окончательный рейтинг народных антипатий.

Вице-премьер «иностранной промышленности»

Вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. После начала специальной военной операции и введения жестких западных санкций выяснилось, что российская промышленность с 2014 года импортозамещалась в основном на бумаге, хотя проблемы были очевидны еще задолго до нынешней острой фазы экономической войны. Самолеты, машины, всевозможное оборудование для производства товаров и та же компьютерная техника – этого как почти не было своего, так «вдруг» и не оказалось. Разве что сделали лимузин Aurus, но, как говорили при запуске производства в 2021 году, и там 30% – иностранная начинка…

Знающие люди утверждают, что импортные детали используются даже в ВПК, а отдельное нефтегазовое оборудование на 90% производится только во вражеских государствах. Проблемы обозначились даже с упаковкой товаров, чеками в магазинах, бумагой для принтеров и прочими товарами обычного потребления, не говоря про сложные приборы и компоненты.

По приблизительным оценкам, импортозамещение за восемь лет фактически не затронуло машиностроение и программное обеспечение, что делает Россию зависимой в этих сферах более чем на 70%.

При этом глава минпрома оказался в большей степени министром торговли, поскольку первоначальный акцент в критический период был сделан на импортозамещение западных товаров и техники восточными аналогами. «Москвич» теперь производит китайские автомобили, «АвтоВАЗ» – машины без систем безопасности и электроники. Министр обещает, что проблемы с отечественным авиастроением, которое ранее собственным же правительством планомерно «убивалось», могут решиться к 2030 (!) году. В отчетном интервью ТАСС министр пообещал, что запланирован выпуск порядка 1000 самолетов, в том числе 270 – МС-21-310, 142 – SSJ-NEW, 70 – Ил-114-300, 70 – Ту-214 и 12 – Ил-96. Ну, хорошо, если хотя бы так. Если опять это не останется только бумажным проектом.

Характеризуя нынешнюю ситуацию, член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский констатировал, что в России продолжается «политика деиндустриализации и превращения в сырьевую колонию, если не Запада – Европы, Америки, то хотя бы Китая, к сожалению». Сложно не согласиться. Особенно, если учесть, что поставки российского стратегического сырья во вражеские государства продолжаются, в том числе, через Украину, несмотря ни на что. Зато торгуем!..

Сельскохозяйственный «импортозаместитель»

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Если потенциальный кризис с зарубежными машинами, авиацией и прочей техникой был очевиден еще до введения западных санкций, то импортозамещение в сельском хозяйстве вроде бы просматривалось на фоне отчетов о росте производства отечественных продуктов. Но и тут выяснилось, что проблемы остаются, причем – угрожающие для продовольственной безопасности государства. Оказалось, что многие семена-то – импортные, а объем недостающего отечественного посевного материала зашкаливает до невообразимых объемов.

В Совете Федерации ситуацию с семеноводством еще в самом конце 2021 года оценили как катастрофическую, а спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко тогда же поставила «неуд» не только Минсельхозу, но и министерству науки РФ. «Вы считаете удовлетворительным по картофелю 15% (отечественных семян), по другим культурам – 10%, вы это за подвиг считаете или что? Вот завтра нам перестанут семена картофеля поставлять супостаты, и что мы будем делать? Чем будем людей кормить?» – констатировала тогда Матвиенко.

Перед началом специальной военной операции депутат Госдумы Сергей Лисовский предупредил, что есть проблемы и в птицеводстве. «У нас только в России производят 4 млрд яиц, и около 75 млн бройлерного яйца – у нас дефицит, который мы завозим. Поэтому, к сожалению, если взять отрасль генетики птицеводства, то мы не просто на нулевом уровне, а мы ниже этого нулевого уровня», – констатировал парламентарий.

После 24 февраля эти проблемы никуда не делись. В конце 2022 года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко отчиталась, что с семенами картофеля и сахарной свеклы ситуация остается, по ее выражению, «не очень» – самообеспеченность пока даже ниже 10%. То есть, оценка «неуд», которую выставила Матвиенко еще годом ранее, остается в силе…

«Лучшие» финансисты

Глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов РФ Антон Силуанов. В 2022 году эти деятели добились потрясающих «успехов» по «консервированию» госсредств, которые могли быть заранее вложены в экономическое развитие собственной страны. Почти половину золотовалютных резервов России, в том числе часть Фонда национального благосостояния, – всего почти 300 млрд долларов – просто «профукали». Потом усиленно всех убеждали, что никто не ожидал такого коварства вражеского Запада, куда отправлялись деньги на «хранение», а выводить средства именно туда – якобы было выгодно. Теперь «замороженные» российские финансовые запасы, как только «западные партнеры» придумают формальное обоснование, могут поступить (или уже?) на вооружение нацистского киевского режима.

Еще одним «достижением» Банка России можно назвать валютные «ограничения», при которых, согласно прогнозу того же ЦБ, из страны по итогам года уплывет рекордная сумма – 240 с лишним миллиардов долларов. Но финансовая «консервация» в пользу вывода капитала из России на этом не закончится. Глава Минфина продавил новое «бюджетное правило», которое позволит, как и прежде, на законных основаниях изымать в «кубышку» «лишние» деньги, без которых загибается реальный сектор экономики.

Неправительственные экономисты и представители парламентской оппозиции неоднократно заявляли, что Набиуллина и Силуанов действуют по методичкам Международного валютного фонда, явно не в интересах России, и подобная политика – это прямой «путь на кладбище». В такой ситуации даже угроза ужесточения западных санкций становится не очень очевидной – руководящие в РФ финансисты-экономисты и так создадут все условия для нанесения громадного ущерба собственной стране.

В обычном государстве такие деятели уже бы давно лишились своих должностей, особенно с учетом их прошлых «достижений», но, как известно, Россия – страна необычная… Наверное, честнее было бы им по собственному желанию отправиться в отставку по примеру хотя бы того же Чубайса. Впрочем, разговоры о чести тут не уместны.

«Социальное» правительство

Кабинет министров Михаила Мишустина. Представители кабинета министров продолжили удивлять и своими решениями, и своими планами на будущее. В конце 2022 года, в котором наблюдался почти трехкратный рост цен на отдельные товары обычного потребления, в правительстве РФ почему-то решили, что приостановившая резкое повышение инфляция – это неправильно. И… добавили декабрьскую индексацию тарифов на услуги ЖКХ – в среднем на 9%, чтобы, видимо, жизнь маслом не показалась. Повысили даже расценки на газ, в том числе для промышленности. Чем это обернется, очевидно всем, но, похоже, только не кабинету министров, которому глава государства настоятельно поручил снизить уровень бедности населения. Подведомственный правительству Росстат уже посчитал, что бедность у нас… и так где-то сокращается. Интересно – где?

Тем не менее, на фоне очевидного резкого падения доходов населения социальная поддержка россиян со стороны государства, мягко говоря, не внушила оптимизма. Сначала оттянули индексацию соцпособий, прожиточного минимума и минимальной зарплаты до июня, хотя поручение главы государства прозвучало еще в марте-апреле. После весеннего ценового скачка, который официально оценили в 17,5% (а в реальности куда больше), выплаты повысили на 10%. С нового года пенсии обещают увеличить аж на 4,8%, но только неработающим пенсионерам. Примерно то же самое касается и минимальной зарплаты, и прожиточного минимума.

Судя по прогнозу социально-экономического «развития», который был подготовлен министерством экономики РФ, перспективы далеко не радужные. Россию по-прежнему планируют наводнять импортом, заместив таким образом западные товары восточными аналогами. Валюты вражеских государств – доллар и евро – вновь подорожают, что, собственно, уже началось, и это станет еще одним довеском к и без того растущим потребительским ценам.

В Госдуме уже подсчитали, что при нынешней финансово-экономической политике Россия достигнет уровня 1990 года по собственному производству только лет эдак через 150... Про уровень жизни, рухнувший, как минимум, до показателей 2008 года, лучше даже и не задумываться.

Циничные «индексаторы» пенсий

Пенсионный фонд России. В 2022 году оказалось недостаточно заверений правительственных чиновников о «невозможности» индексаций пенсий работающим пенсионерам. В пользу фактического изъятия решили высказаться в Пенсионном фонде России (ПФР). Госпожа Петрова, занимающая должность первого зампреда правления ПФР, авторитетно объяснила, что индексация пенсий работающим пенсионерам может негативно сказаться на жизни всех пожилых россиян: привести к сокращению уровня пенсий неработающих пенсионеров и дополнительным тратам из бюджета страны в размере около 500 млрд рублей.

Помнится, глава государства Владимир Путин еще в 2020 году поручал правительству пересмотреть свои пенсионные подходы. Но явно не социальная логика, которую выстроил экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, остается в действии. В этом году правительство Мишустина при содействии парламентского большинства в лице «Единой России» вновь продавило очередную «заморозку» и накопительной части пенсии – теперь до конца 2025 года. Как пояснили в кабинете министров, такая норма «значительно уменьшает объем трансферта» на обязательное пенсионное страхование из федеральной казны в бюджет ПФР.

Это же «неважно», что пенсионная реформа, по официальной же версии, затевалась как раз для повышения уровня жизни всех пенсионеров и привлечения бОльших средств в Пенсионный фонд, а недоиндексация пенсий – вообще противоречит обновленной в 2020 году Конституции России. «Неважно»…

Главный «здравоохранитель»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В уходящем году проблемы в системе здравоохранения, связанные с ее оптимизацией, снова не рассосались сами собой, а качество медобслуживания лучше не стало. Реформа продолжилась в регионах, а одним из ее негативных последствий стал дефицит врачей и среднего медицинского персонала. В провинции отменяют плановые операции из-за отсутствия кадров, а почти повсеместно россияне месяцами не могут попасть на прием к узким специалистам.

Министр Мурашко признал эту проблему, сообщив, что в России не хватает около 25-26 тысяч врачей, среднего медперсонала – около 50 тысяч. Вот так...

Вместе с тем в Совете Федерации обратили внимание и на другое безобразие – с оснащением фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко поручила сенаторам взять под личный контроль оборудование 2,8 тысячи таких пунктов в 53 регионах. По ее словам, еще есть случаи, когда ставят коробку без тепла, воды, электричества и называют это ФАП.

Один из ужасающих примеров реального состояния отечественной «системы здравоохранения» обнародовала в Госдуме депутат Нина Останина. По ее словам, в Первомайском районе Оренбургской области нет роддома и много чего еще. «Ведь до чего дошло – в отсутствие патологоанатома люди вынуждены ехать за 130 км на своих легковых автомобилях, где впереди сидят они, а на заднем сиденье они везут труп. Возвращаются обратно, а вместо бывшего морга бюро ритуальных услуг платное. Надо платить 65 тысяч рублей, чтобы похоронить, а пенсия 12 тысяч рублей. Нет детского стоматолога, нет педиатра в районе. Ближайшая больница – 130 км. Но при этом нет среднего персонала в районной поликлинике», – рассказала Останина.

На этом фоне министр Мурашко отчитался, что ожидаемая продолжительность жизни россиян выросла на 1,8 года, и заверил, что может даже еще увеличиться… При том что естественная убыль населения только за десять месяцев 2022 года составила 501,6 тысячи человек. Это, конечно, не прошлогодние 802,7 тысячи за тот же период, но и коронавирус уже не лютует… Так что хвалиться в общем-то нечем.

«Служба» тыла

Военкомы и интендантские службы Минобороны РФ. Объявленная минувшей осенью частичная мобилизация изрядно потрепала нервы россиянам. Социологи зафиксировали резкий рост уровня тревожности населения (до 70%) на фоне противоречивых и порой не внушающих оптимизм новостей с фронтов специальной военной операции. А тут еще выяснилось, что даже в военных структурах – полный бардак.

Критерии призыва в армию вырабатывали по ходу уже самой мобилизации, в результате чего в армию без разбора отправляли всех, кто попадется, а потом их тысячами отправляли обратно домой.

При этом оказалось, что нормальное снабжение всем необходимым мобилизованных просто отсутствует – многим приходилось на собственные деньги покупать почти все снаряжение – вплоть до касок и бронежилетов, которые в военторгах сразу же взлетели в цене. Даже глава государства не раз обращал внимание на эти проблемы, которых в общем-то не должно быть по определению в условиях реальных боевых-то действий.

Большое человеческое спасибо нужно сказать волонтерам, которые на собранные народные деньги отправляли и отправляют на фронт все самое необходимое – вплоть до беспилотников (!) и приборов ночного видения (!). Так-то это позорище для государства, которое втянулось в вооруженный конфликт, как получается, мягко говоря, не совсем подготовленным.

Думается, что военным прокурорам следовало бы обратить внимание на «службы» тыла, у которых, как всем раньше казалось, должно быть в стратегическом запасе много всяческого снаряжения как раз на такой случай. Или как? Не тот случай?

Настоящие «патриоты»

Анатолий Чубайс, Алла Пугачева, Олег Тиньков и другие поуехавшие. Уходящий год стал определяющим, расставив по местам – кто есть кто. Самые «патриотичные» просто сбежали из России из-за ненависти к собственной родине, которая в их представлениях является то ли «мордором», то ли «Рашкой» – с недостойным жизни народонаселением. Этот список поуехавших оказался весьма внушительным – кроме десятков тысяч так называемых релокантов, в нем есть и «народные» артисты вплоть до примадонны Аллы Пугачевой, и бывшие чиновники, среди которых особо выделяется один из идеологов разрушения отечественной экономики Анатолий Чубайс, и многочисленные бизнесмены типа Олега Тинькова.

Выяснилось, что «патриотизм» бывает разный и очень противоречивый. Говорят, что даже те, кто желает побольше бед своей стране, – «патриоты», потому что они видят некое другое будущее для государства, которое должно якобы от чего-то самоочиститься.

Тем не менее, процесс очищения России как раз и начался именно с таких «патриотов», обливающих грязью своих сограждан и желающих поражения собственной родине. Такой «патриотизм» нам точно не нужен…

Гений злодейства

Президент США Джо Байден. Нынешний президент США, похоже, уже «переплюнул» своего знаменитого предшественника Джорджа Буша-младшего, вошедшего в историю со своими оговорками-«бушизмами». Совсем недавно, принимая в Вашингтоне украинского коллегу Владимира Зеленского, Байден после обещания оказать финансовую помощь киевскому режиму вдруг заявил, что «необходимо убедиться, что украинское правительство может продолжать предоставлять основные фундаментальные услуги иранскому (!) народу…»

Несмотря на явный старческий маразм 80-летнего американского лидера, который, судя по кадрам из Белого дома, порой еле-еле держится на ногах, внешняя политика США, надо признать, остается действительно гениальной. Ну, вот как Вашингтон смог убедить Европу встать на путь саморазрушения и покупать американский газ втридорога вместо российского, и как удалось добиться, чтобы Зеленский согласился на геноцид собственной страны?.. Это остается за рамками обычной логики.

В любом случае очевидно, что Байден с его нелепостями явно еще постарается навредить России. Американцы, надо опять же признать, очень изобретательны в своих пакостях по отношению к своим геополитическим врагам, в списке которых наша страна занимает верхние строчки. Здесь без вариантов – придется ждать и готовиться…

Кровавый комедиант

Президент Украины Владимир Зеленский. Сумасшедший кровавый комедиант-наркоман – одно из самых приличных публичных определений для действующего президента Украины, который санкционировал бойню жителей Донбасса и спровоцировал возобновление активных боевых действий на территории уже почти не его страны. Этот персонаж в 2022 году возомнил себя всемогущим повелителем, публично шантажируя Европу и Вашингтон российской «угрозой» и требуя содействия в смене «путинского режима». И этот шантаж ведь вполне удался – Брюссель и Вашингтон оказывают преступному киевскому режиму громадную финансовую и военную поддержку. На Западе его признали «человеком года»…

Мирные переговоры и добровольный уход с политической сцены Зеленского не устраивают – готов воевать до последнего украинца. Он даже подписал специальный указ о невозможности для себя вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сказал бывший президент РФ, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за такие заявления Зеленского можно даже поблагодарить. «Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы», – пояснил он, посоветовав в одной из своих публикаций в телеграм-канале сделать этому «идиоту (Зеленскому) превентивную трепанацию черепа, пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных».

«Миролюбивая дипломатия»

Высокопоставленные чиновники Евросоюза. В 2022 году усилиями «прогрессивной» Европы в международную политику был внедрен новый вид дипломатии, которая теперь не предполагает переговоры с минимизацией человеческих жертв на поле боя.

Особенно на этом поприще отличился глава европейской «дипломатии» Жозеп Боррель, который больше остальных призывал к «миру» путем военной победы над Россией с оказанием нацистскому киевскому режиму финансовой помощи и поставками оружия. Этот деятель настолько заговорился, что даже назвал Россию «фашистским режимом». Потом в ЕС попытались отыграть назад, заверяя об «ошибке перевода», но осадочек остался. Тем более, Боррель и потом продолжил делать заявления в рамках такой же «миролюбивой дипломатии».

Еще одна высокопоставленная чиновница ЕС – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в антироссийской агонии все-таки раскрыла главную цель Запада – конфисковать российские активы, чтобы помочь нацистскому режиму на Украине.

Впрочем, ее высказывания, порой, вызывали улыбку. Комментируя энергетический кризис в Европе, который по сути же спровоцирован самой политикой ЕС, фон дер Ляйен предложила отправлять счета за электроэнергию и газ в Россию. «Счета, которые вы показали нам, – да, как говорят французы, они «невыносимы». Это правда. Но знаете что? Отправьте эти счета в Москву, вот там их место, там их происхождение», – заявила она.

Насмешила, да. Хотя все происходящее, конечно, совсем не смешно…

Европейские чиновники усиленно пытаются «отменить» Россию, но, судя по развитию событий, «отменяться» будет именно ЕС, в котором уже нет абсолютного единства.

Наследник «советского распада»

Европейский союз. Некогда миролюбивый и толерантный «старый свет», на достижения которого ориентировались многие россияне, своими же решениями об антироссийских санкциях и военно-финансовой поддержке неонацистского киевского режима вогнал себя в жесточайший кризис. Высочайшая для стран Евросоюза инфляция в 10-15%, которая для россиян является обычным делом, шокирует привыкших к сытости и достатку европейцев, живших долгие годы с околонулевым ростом цен. Из-за дороговизны газа и электричества в домах ЕСовцев похолодало, останавливаются производства, многие компании уже предпринимают попытки перебазироваться в другие регионы мира, в том числе в США.

Очевидно, что самоубийственные решения европейского руководства в перспективе оставляют ЕС ни с чем. И если в России после распада СССР уже привыкли к нескончаемому экономическому кризису с его вечной дороговизной и перманентным ростом цен, Европа полностью еще даже не ощутила на себе эти «прелести жизни» постсоветского периода РФ.

Если немного перефразировать известную поговорку, получится: что русскому привычно, то европейцу – сами знаете, что… Складывается устойчивое ощущение, что скоро Евросоюза в его нынешнем виде скоро просто не будет, как когда-то не стало Советского союза.

Выбрать главного «героя» России 2022 года можно здесь >>>

Голосование предполагает выбор нескольких вариантов, в том числе, собственный вариант

Москва, редакция РИА «Новый День»

© 2022, РИА «Новый День»