«Так невозможно уже жить»: в РСПП оценили финансовую политику России

Российской экономике не хватает средств для развития, но финансовые власти продолжают действовать по устаревшим схемам – как до 24 февраля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев на парламентских слушаниях в Госдуме по проекту основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы. По его оценке, в таких условиях страна вряд ли сможет преодолеть нынешние трудности.

«Финансов, денег не хватает нашей экономике. И сейчас время такое, что нам нужно думать, как наполнять экономику деньгами… РСПП в свое время направил в правительство предложения, связанные с целевым выкупом бумаг у правительства, чтобы эти деньги пошли на реализацию целевых проектов. Это очень важная новация была бы, потому что сейчас пока вот эта опция никак не используется ЦБ и правительством, а это миллиарды и миллиарды, триллионы денег могли бы пойти в экономику», – пояснил Мурычев.

При этом вице-президент РСПП обратил внимание, что эффективной мерой могло бы стать возвращение «безотзывных госгарантий» для банковских кредитов, о чем говорилось в направленном в Минфин письме. «Получил вчера письмо от Минфина по поводу гарантий... У нас была достаточно жесткая позиция, связанная с тем, что гарантии должны существовать безотзывные, на что Минфин отвечает, что эта угроза отзыва гарантий повышает ответственность кредиторов и заемщиков, что государство не должно брать на себя повышенные риски в этой связи, тем более нести эти риски, связанные с операционной деятельностью… Ответ звучит таким образом, что мы с вами живем до 24 февраля, в прошлом году. У нас совершенно иные условия жизни нашей!» – подчеркнул он.

«Госгарантии – это один из важнейших мог бы быть инструментом, который наполнял бы экономику деньгами. И корпорации, компании могли бы более удачно, успешно работать на среднесрочную, долгосрочную перспективу по развитию инфраструктурных проектов, прежде всего. Укреплять свои капвложения, помогать банкам, институтам развития. Их ресурсов явно недостаточно, о чем мне промышленники говорят», – констатировал Мурычев.

«Здесь нужно исходить из текущего момента и искать решения, которые помогают реструктуризировать экономику по сути своей. Потому что жить как жили, так невозможно уже жить, и мы так не выберемся из этой ситуации. Поэтому и предложения должны реализовываться достаточно нестандартные», – заключил Мурычев.

Москва, Мария Соколова

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