Минус более $200 млрд: России грозит рекордный отток капитала

По итогам 2022 года отток капитала из России может превысить $200 млрд, считают аналитики инвестиционного банка BCS Global Markets. По их оценке, значительную часть этой суммы направят за рубеж российские домохозяйства.

Согласно расчетам экспертов, на фоне геополитического шока чистый отток капитала из частного сектора достиг в первом полугодии 2022 года пика в $130 млрд, или 11% ВВП. Этот рост оказался более выраженным, чем в 2014 году, когда геополитическая неопределенность и санкции также привели к удвоению чистого оттока капитала – до $150 млрд, отмечается в обзоре, который цитирует «Финмаркет».

Аналитики обращают внимание, что, как и в 2014 году, значительная доля оттока связана с транзакциями домохозяйств. Однако, если в 2014 году чистая покупка иностранной валюты увеличилась до более $30 млрд (20% оттока частного капитала), то только за первый квартал 2022 года она составила $20 млрд (одна треть оттока капитала).

«В попытке избежать возросших рисков и санкций российские домохозяйства сосредоточились на накоплении сбережений за границей. После скачка переводов из РФ в феврале, когда отток увеличился до $3,5 млрд, контроль за движением капитала приостановил этот процесс. Однако, когда ограничительные меры были частично отменены, то россияне продолжили переводить деньги за границу: в июне объем этих переводов достиг $5,2 млрд», – говорится в обзоре.

По оценке аналитиков инвестбанка, во втором квартале 2022 года на домохозяйства может приходиться более 60% оттока частного капитала. «До конца года эта тенденция, скорее всего, сохранится. При этом в банковском и корпоративном секторах отток капитала будет происходить в виде сокращения внешних обязательств, в то время как домохозяйства, похоже, используют иностранную валюту в качестве средства сбережения. В то же время сохраняющийся профицит счета текущих операций будет отражаться на чистом оттоке частного капитала, который, вероятно, останется повышенным и во втором полугодии 2022 года», – полагают в BCS Global Markets.

Как отмечается, основным направлением потоков капитала стали дружественные соседние страны. Наиболее весомый приток денег наблюдался в Грузии, Армении и Казахстане. В июне российские денежные переводы в эти страны увеличились в 7-8 раз по сравнению с прошлым годом. Узбекистан – основной получатель российских денежных переводов среди стран СНГ – также столкнулся с четырехкратным ростом притока денежных переводов из России в июне.

«Если ограничения на движение капитала со стороны властей останутся ослабленными во втором полугодии 2022 года, отток капитала может увеличиться еще на $90 млрд и в результате превысит $200 млрд. Такой масштабный отток, создающий давление на национальную валюту, станет дополнительным фактором ослабления рубля во втором полугодии», – считают аналитики.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2022 году до $246 млрд. По итогам 2021 года чистый вывоз капитала из России частным сектором возрос в 1,4 раза по сравнению с 2020 годом и составил $72 млрд.

Москва, Светлана Антонова

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