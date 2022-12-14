«Коробки поставили – ни воды, ни тепла, ни Интернета»: Матвиенко обязала сенаторов лично контролировать оснащение ФАПов в 53 регионах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам взять под личный контроль оснащение 2,8 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 53 регионах. По ее словам, еще есть случаи, когда ставят коробку без тепла, воды, электричества и называют это ФАП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблему в начале пленарного заседания верхней палаты парламента озвучила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. «Почти 30 тысяч ФАПов подключены к сети Интернет, и 86% из них подключены к централизованной системе «Телемедицинские консультации»… Вместе с тем, в 53 субъектах мы выявили дополнительную потребность в подключении еще 2844 ФАПов, которые ранее не вошли в план поэтапного подключения к сети Интернет за счет федерального бюджета», – сообщила она.

В ответ на это Матвиенко призвала сенаторов подключиться к этой работе, тем более что ранее было соответствующее поручение. «Работу надо продолжать, цифры надо уточнять и контролировать, и, конечно, дооснащать все ФАПы, чтобы не было дискредитации самой идеи ФАПов. Вот коробки поставили – ни воды, ни тепла, ни Интернета. К сожалению, это еще имеет место быть. Поэтому, пожалуйста, на постоянном контроле держите эту тему», – обратилась она к Святенко.

«Уважаемые коллеги-сенаторы, мы с вами договаривались, что каждый из вас в рамках региональной недели проверит в каком состоянии ФАПы, подключены они к Интернету – нет, как оснащены. 53 региона, 2844 ФАПа практически недееспособны! Я вас попрошу, вы (Инна Святенко) направьте сенаторам из этих 53 регионов информацию. И, коллеги, с вас тоже будет спрос. Если о чем-то договариваемся, значит фиксируем и получаем задание на региональную неделю. Анализируем, принимаем меры, участвуем в этой работе, входим в контакт с комитетом по социальной политике, через них с Минздравом, Минцифрой, но давайте доведем эту тему во всех субъектах», – подчеркнула спикер Совета Федерации.

«Давайте так условимся – до 15 января, чтобы вы все после работы в рамках региональной недели направили в комитет по социальной политике – как обстоят дела в вашем регионе, что сделано по этим 2844 ФАПам. Инна Юрьевна, и на первом заседании января прошу вас доложить, как отработали сенаторы, как отработали регионы, какое движение и когда, в какие сроки, я понимаю, что до 15 января не закрыть эту тему, но – чтобы было понимание, в какие сроки будет завершена работа. И сенаторы, которые представят эту информацию, будут контролировать ее реализацию. Давайте доведем вопрос до логического конца», – заключила Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

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