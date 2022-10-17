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Понедельник, 17 октября 2022, 13:42 мск

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Решетников подтвердил курс правительства РФ на ослабление рубля

Министерство экономического развития РФ ожидает постепенного ослабления отечественной валюты. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников подтвердил, что к 2025 году прогнозируется курс доллара на уровне 72 рублей. Об этом министр сказал на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

«По курсу рубля заложено его постепенное ослабление – с 68 рублей в 2022 году до 72 рублей за доллар в 2025 году. При этом реальный эффективный курс рубля будет оставаться стабильным, но на 10-15% крепче, чем в среднем за 2016-2021 годы», – отметил Решетников (цитата по «Интерфаксу»).

«Инфляция по итогам 2022 года составит 12,4%. Это существенно ниже пикового уровня. Напомню, в апреле в годовом выражении было ускорение до 17,8%. В 2023 году инфляция составит уже 5,5%. Затем выйдет на целевой уровень в 4%», – уточнил министр.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 63,0558 рубля, евро – 62,4695. На Мосбирже в понедельник американская валюта торгуется на уровне 61,5 рубля, европейская – по 60,5.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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