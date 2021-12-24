«Чем будем людей кормить?» Матвиенко поставила «неуд» Минобрнауки и Минсельхозу РФ за «развитие» сельского хозяйства

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко жестко раскритиковала Минобрнауки и Минсельхоз РФ за ситуацию в отечественном семеноводстве, которая негативным образом может сказаться на собственном производстве продуктов питания. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня при рассмотрении соответствующего закона, глава верхней палаты парламента подчеркнула, что результаты работы пока остаются только на бумаге.

«Вы считаете удовлетворительным по картофелю 15% (отечественных семян), по другим культурам – 10%, вы это за подвиг считаете или что?» – констатировала Матвиенко и поддержала предложение профильного комитета Совета Федерации, чтобы «Минобрнауки отчитывалось не количеством новых семян, которые они разработали, но которые на рынок не пришли, а высевом на наших полях этих семян».

«Надо планку другую ставить. Ну нельзя так – в час по чайной ложке. Что такое 15%?!.. Вот завтра нам перестанут семена картофеля поставлять супостаты, и что мы будем делать, Андрей Владимирович? Чем будем людей кормить?» – обратилась спикер Совета Федерации к замглавы Минобрнауки РФ Андрею Амельчуку.

«Вот честно хочу сказать, и Минобрнауки, и Минсельхозу – вам «неуд», обоим министерствам за то недостаточное внимание, которое вы уделяете важнейшей отрасли развития отечественного семеноводства. Неуд! 30 лет мы уже наверно говорим об этом и все «в час по чайной ложке». Что у нас умов не хватает? Умы у нас есть. У нас целая Академия сельского хозяйства есть внутри большой Академии! У нас научных институтов, если вы посчитаете, которые этим занимаются, тучи! Результат-то плачевный. Сергей Герасимович [Митин, сенатор] правильно сказал, что это пока 15% только на бумаге, а не на полях высеянной картошки на основе наших семян. Все бумажные показатели», – подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, Совет Федерации возьмет этот вопрос под «жесточайший контроль». «Попрошу очень серьезно рассмотреть на комитете, посмотреть эти цифры бумажные, цифры по 1% за 10 лет и так далее. Ну хватит плестись в хвосте. У нас есть умы, у нас есть школы, у нас есть опыт огромный и так далее!... Ну поставьте все это на службу развития нашего отечественного производства семян! Ну встряхнитесь вы, коллеги все!.. Займитесь предметно этой темой! Сколько можно вас призывать к тому, чтобы обратить на это внимание? Вот давайте заведем практику – раз в полгода отчет комитета по сельскому хозяйству перед Советом Федерации о реальном развитии семеноводства и о реальных результатах, которые достигнуты. И поверьте, что теперь мы вас в покое не оставим… И вы просто помидорами не отделаетесь», – заявила спикер Совета Федерации.

«Мы занимаемся этой темой, закон поддерживали, проталкивали, продвигали и требовали, и слушания проводили… Вот терпение у нас в Палате регионов закончилось, и больше у вас не получится отделываться общими словами. И передайте, пожалуйста, это обоим министрам – не получится! Комитет в январе провести – заслушать конкретно, что сделано с 17-го года и в целом, и каждым институтом. И пока у нас не будет семян укропа, салата и всего остального – картофеля, кукурузы, вам по-прежнему будет «неуд» или выводы соответствующие. Вот нога за ногу – никому ничего не надо!? Вот такое, знаете, благостное настроение... давайте не процессом занимайтесь, а результат давайте!.. И результат реально ощутимый, пожалуйста!» – заключила Матвиенко.

В итоге Совет Федерации все-таки одобрил закон, который устанавливает правовые основы деятельности по производству, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян растений, а также по их ввозу и вывозу из России. Планируется, что после подписания президентом РФ документ вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Москва, Мария Соколова

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