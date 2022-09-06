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Трудности перевода: Лавров пообещал сделать выводы, если высказывание Борреля о России подтвердится

Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии. Фото: flipboard.com

Российский МИД добивается от ЕС предоставления стенограммы на испанском языке, в которой зафиксировано пражское выступление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Мы запросили в офисе господина Борреля стенограмму выступления на испанском языке. Нам ее не дают. Мы будем добиваться полной ясности и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском языке, то мы сделаем соответствующие выводы», – сказал Лавров.

По его словам, «если подтвердится то, что было сообщено во всех мировых СМИ, то, конечно же, возникнут очень большие вопросы о том, как дальше вести дела с этими людьми».

Лавров напомнил, что Боррель назначает представителей Евросоюза за рубежом, в том числе в России. Новым главой делегации станет Ролан Галяраг, прежний – дипломат Маркус Эдерер – покинул пост с 1 сентября. Перестановка обусловлена плановой ротацией.

«Если господин Боррель так инстинктивно считает само собой разумеющимся борьбу, как он выразился, с «фашистским режимом», то я очень хотел бы знать, какие поручения, какие директивы он выдал своему представителю в Москве и какую линию этот представитель будет проводить», – добавил Лавров.

В понедельник Боррель выступил на межпарламентской конференции в Праге, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Отвечая на вопросы депутатов, он перешел на родной испанский язык, пояснив, что так он ответит точнее и быстрее на большее число вопросов. Перевод на английский язык обеспечивала чешская сторона, в трансляции он перекрывал голос спикера. Эстонский парламентарий в ходе заседания задал вопрос, используя словосочетание «фашистская Россия». Боррель в своем ответе процитировал вопрос, упомянув то же выражение. У журналистов, освещавших выступление, создалось впечатление, что это высказывание самого верховного представителя ЕС.

Пресс-секретарь главы евродипломатии Петер Стано заявил, что Боррель не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом», это была ошибка перевода.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что «плохо относятся к неточным формулировкам, которые позволяют неправильные переводы».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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