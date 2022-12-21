«Подтверждается высочайшей смертностью»: в Госдуме главной проблемой России назвали падение уровня жизни

В России уровень жизни упал до уровня 2008 года, а девальвация рубля лишила возможности помочь нищающему населению повышением минимальной зарплаты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев, подводя итоги 2022 года. По его оценке, таким образом поставленная главой государства задача о сокращении числа бедных россиян вдвое не решается.

Депутат обратил внимание на высокую инфляцию, которая «подскочила до 13%, и, может быть, будет даже и больше». «Уровень жизни населения упал около 3%. На сегодняшний день по доходам населения мы живем где-то в 2008 году, потому что это падение жизненного уровня было и в предыдущие годы тоже. МРОТ – минимальный размер оплаты труда – 15 с небольшим тысяч (рублей). Сказали, что с января повысится на 1 тысячу рублей. Ну, наверное, тысяча рублей девальвировалась настолько, что она не решит проблемы нашего нищего населения. Поэтому задача президента – сократить вдвое бедных – не выполняется и остается актуальной на сегодняшний день», – подчеркнул он.

«Кстати сказать, эта актуализация подтверждается высочайшей смертностью. Если в прошлом году нас стало на 700 тысяч меньше, в этом году – на 500 с лишним тысяч опять меньше. То есть, страна потихонечку вымирает. А это говорит о том, что уровень жизни не устраивает людей. Люди детей не рождают, ну а смертность наступает сама по себе», – констатировал Арефьев.

Комментируя итоги года в экономике, парламентарий обратил внимание на обрабатывающую промышленность, объемы производства которой не увеличились и «даже чуть-чуть упали». «Самое главное, что вот эти товары народного потребления, которые мы закупаем за границей, упало их производство – тканей, одежды, обуви, изделий из дерева. Обуви у нас в этом году произведено 92 млн пар – это значит по полтора ботинка на человека, а этого явно недостаточно», – пояснил он.

«Лидировали у нас в этом году сельское хозяйство и строительство. Но по сельскому хозяйству тоже непонятная метаморфоза происходит. В этом году собрали небывалый урожай – 159 млн тонн зерна. При этом изобилии цена на зерно упала на 33%, а цена на хлеб повысилась на 18%. Это что за экономика России, когда сырье в цене падает, а испеченный хлеб повышается в цене на 18%? Так не бывает, но только в России такое возможно», – заявил депутат.

Москва, Мария Соколова

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