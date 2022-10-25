Фон дер Ляйен: Цель ЕС – конфискация российских активов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что цель Евросоюза состоит в том, что не только заморозить, но и конфисковать российские активы в Европе, чтобы в дальнейшем использовать в том числе для восстановления Украины. По ее словам, для этого необходимо подготовить юридическую базу. Она признала, что конфисковать активы РФ «не так просто с юридической точки зрения». Такое заявление фон дер Ляйен сделала на пресс-конференции в Берлине, где проходит конференция доноров международной помощи для Украины.

«Предстоит проделать еще большую работу, чтобы достичь этой цели (конфискации российских активов – прим.ред.)», – подчеркнула глава ЕК (цитата по ТАСС). «Мы защищаем верховенство закона, но это значит, что мы должны следовать верховенству закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания для этого процесса», – добавила она.

На заявление фон дер Ляйен отреагировал глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Глава Еврокомиссии сказала наконец правду. Цель – похищение российских активов по политическим мотивам. Под это неприкрытое воровство хотят подготовить юридическую базу (кстати, под «заморозку» активов эту юридическую базу так и не подготовили)», – написал сенатор в своем телеграмм-канале. Он констатировал, что «европейский сад» превратился в дикие правовые джунгли, до чего смог дотянуться – то и твоё».

Напомним, на прошлой неделе лидеры стран ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Ранее Киев потребовал разработать «юридический механизм», чтобы направить на нужды Украины замороженные российские активы.

Накануне пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что передача замороженных российских активов третьим лицам станет их кражей. По его мнению, принятие подобных решений станет попранием основы основ существующих экономических отношений в мире, норм международного права. При этом он признал, что выбор способов для борьбы ограничен, поскольку пострадавшей стороне отказывают в судебной защите против подобных действий Запада.

По оценке Всемирного банка, озвученной в начале сентября, на восстановление Украины потребуется свыше 350 млрд евро, что соответствует объему замороженных активов России на территории ЕС и США.

Берлин, Наталья Петрова

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