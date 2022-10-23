Киев потребовал разработать «механизм конфискации российских активов»

Запад должен продумать «юридический механизм», чтобы направить на нужды Украины замороженные российские активы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Frankfurter Allgemeine заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он добавил, что этот механизм можно вполедствии применять к любым «агрессивным диктаторским режимам».

«Мы должны разработать механизм конфискации российских активов, а затем инвестировать вырученные средства в восстановление Украины. Такой механизм сначала будет нацелен на Россию, но позже может стать краеугольным камнем будущей глобальной системы безопасности. В будущем каждый диктатор должен знать, что он несет ответственность за агрессию своим состоянием», – сказал Шмыгаль.

При этом, пока механизм не разработан, он призвал Запад срочно датьУкраине дополнительные деньги на зарплаты и пенсии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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