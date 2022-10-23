«Нас ждут ужасные последствия» – украинский премьер запросил у Запада деньги на зарплаты и пенсии

Все украинцы останутся без заработной платы и пенсий, если Евросоюз срочно не увеличит финансирование Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Frankfurter Allgemeine заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Нам нужны дополнительные деньги для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом – менее важно. Мы уже исчерпали все возможности экономии. Сегодня оборонный бюджет составляет 60% наших государственных расходов, и мы используем финансовую помощь наших партнеров в значительной степени для социальных нужд людей и для реконструкции. Любая задержка здесь может иметь ужасные последствия», – сказал Шмыгаль.

Напомним, что всего три дня назад Украина получила от Евросоюза €2 млрд помощи из уже утверждённых пяти миллиардов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»