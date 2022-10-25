Зеленский запросил у Европы 38 миллиардов долларов

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров стран Евросоюза предоставить его стране 38 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета в 2023 году. Об этом он заявил на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине, выступая по видеосвязи.

«На этой конференции нам нужно принять решение о помощи для покрытия дефицита бюджета в следующем году для Украины. Это очень значительная сумма денег, дефицит в размере 38 млрд долларов», – сказал Зеленский, чьи слова приводит издание «Страна.ua».

Украинский президент при этом попенял руководителям ЕС, что не получил с их стороны ни цента на реализацию плана быстрого восстановления страны, который оценивается в 17 млрд долларов.

Ранее на открытии конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад обеспечит Украине финансирование на «десятилетия» вперед. Он признал, что восстановление и модернизация Украины – это задача не для одного поколения европейцев. Шольц вновь заявил, что поддержка Киева со стороны ЕС должна длиться столько, сколько потребуется.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС в следующем году будет выделять на помощь Украине 1,5 млрд евро в месяц. По ее словам, общий объем финансовой помощи Киеву в 2023 году составит 18 млрд евро. При этом глава ЕК пояснила, что Украине только на покрытие бюджетных трат, в том числе зарплат и пенсий, необходимо от 3 млрд до 5 млрд евро в месяц. Она рассчитывает, что с недостающей суммой помогут США и международные финансовые институты.

Киев, Наталья Петрова

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