Шольц пообещал «десятилетия» помощи Украине, пока экономика ФРГ скатывается в рецессию

Запад обеспечит Укриане финансирование на «десятилетия» вперед, заверил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Самой же Европе аналитики предсказали замедление развития, а экономике Германии – рецессию на фоне роста инфляции и цен на энергоносители.

В Берлине открылась международная конференция по восстановлению Украины. Шольц выступил на открытии и назвал проекты по восстановлению и модернизации восточноевропейской страны «Планом Маршалла XXI века». Он признал, что подъем Киева – задача не для одного поколения европейцев.

«Мы собрались, чтобы рассмотреть, как обеспечить и поддерживать финансирование восстановления и модернизации Украины на годы и десятилетия вперед. Это задача поколений, которая должна начаться сейчас», – приводит слова политика ТАСС.

Шольц повторил, что поддержка Украины со стороны ЕС должна длиться столько, сколько потребуется, и это будет «правильным решением».

При этом, сводный индекс деловой активности (PMI) в Европе S&P Global Flash Eurozone упал с сентябрьских 48,1 до 47,1 в октябре. Еще хуже картина в Германии, где индекс достиг отметки в 44,1. Значение ниже 50 указывает на экономический спад, а в случае с ФРГ – на скатывание в рецессию, пишет Daily Mail со ссылкой на данные крупнейшей в Европе консалтинговой компании Capital Economics.

Согласно прогнозу, в 2023 году экономика Германии сократится на 0,4% на фоне высоких цен на газ и электричество. Принятый Берлином план стоимостью 200 млрд евро по защите немецких потребителей от высоких цен на энергоносители уже вызвал беспокойство у партнеров по ЕС.

Берлин, Наталья Рязанова

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