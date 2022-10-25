Запад готовится разбирать остатки Украины – Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова спрогнозировала раздел украинских территорий между странами Запада. Передел земель начнется, когда США и союзники увидят, что страна достаточно погрузилась в разруху.

Дипломат прокомментировала жалобу президента Украины Владимира Зеленского, не получившего пока ни цента на восстановление страны. Захарова отметила, что Запад уже спонсирует разрушение Украины.

«Пока киевский режим получает только на разрушение Украины. Когда на Западе сочтут страну достаточно разрушенной, тогда начнётся другая история. Только не восстановления, а делёжки останков», – написала представитель МИД РФ в телеграм-канале.

Ранее днем в Берлине открылась международная конференция по восстановлению Украины, где Киеву пообещали «десятилетия» поддержки. Задачу восстановления и модернизации Украины назвали задачей для нескольких поколений европейцев.

Киевский режим уже предложил Западу разделить страну на зоны ответственности. В качестве «сфер влияния» европейским странам предложили регионы, на которые сам Киев влияния уже не имеет. Швеции и Нидерландам предложили заняться восстановлением Херсона, Польше и Италии – Донецка, Чехии, Финляндии и Швеции – Луганска.

В Госдуме РФ предупредили, что при затяжном конфликте Украину ждет потеря государственности. Польша уже заявляет о территориальных претензиях к Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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