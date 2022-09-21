«Нам остаётся только одно»: в Госдуме предрекли Украине неизбежный распад

Украинское государство ожидает распад – Запад подталкивает киевский режим к потере огромных территорий страны. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, комментируя решение главы государства о частичной мобилизации россиян.

«К огромному сожалению, нынешние власти Украины нас не услышали. Когда в феврале этого года Россия объявила о начале специальной военной операции, было понятно, что в случае обострения ситуации на одной только денацификации мы не остановимся и пойдём дальше. Собственно, так оно и произошло», – заявил Миронов.

«В течение нескольких месяцев мы говорили, что Россия готова к жёстким действиям, но нас тоже не слышали. Вместо того чтобы прислушаться к здравому смыслу и отойти в сторону, марионеточный «Офис Зеленского» стал получать от НАТО большие партии современного оружия, чтобы потом использовать его против мирного населения. Даже Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск ВСУ уже превратились в обычных карателей, по вине которых каждый день на освобождённых территориях гибнут десятки мирных граждан», – констатировал политик.

«Находящееся в руках вэсэушников натовское оружие используется не только против жителей Донбасса. Оно активно применяется против жителей приграничных российских территорий, и нынешние украинские политики уже открыто рассказывают о планах наносить регулярные удары по Белгородской области. В этой ситуации нам остаётся только одно – надо действовать и переходить к жёстким ответным мерам на Украине!» – подчеркнул лидер «эсеров».

«Абсолютно убеждён, что победа будет за нами. Иного и быть не может. Что же касается самой Украины, то её судьба уже предрешена. Эту страну ждёт уже не денацификация, а потеря государственности. Неслучайно на Западе уже открыто говорят, что часть территорий Украины должна отойти другим странам. Та же Польша, например, открыто заявляет о территориальных претензиях к Украине, и среди европейцев поляки в этом не одиноки. История повторяется. Во время Великой Отечественной войны немцы вывозили из Украины чернозём. То же самое европейцы делают уже сейчас, и это наглядно свидетельствует об их подлинном отношении к Украине и жителям этой страны», – заключил Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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