Украина получила €2 млрд помощи от Евросоюза

Евросоюз отправил Украине очередной транш в рамках макрофинансовой помощи. Киев подтвердил, что получил два миллиарда евро на покрытие текущих бюджетных расходов.

«Два миллиарда евро макрофинансовой помощи от ЕС получили на поддержание экономической стабильности Украины. Дополнительный финансовый ресурс поможет покрыть насущные бюджетные расходы, в частности, в социальной и гуманитарной сферах», – написал премьер-министра Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

В июне страны ЕС согласовали финансовую помощь Украине в пределах девяти миллиардов евро. Киев уже получил один миллиард, но остальная помощь задерживалась из-за разногласий среди европейских стран. Теперь страны ЕС договорились передать Украине еще пять миллиардов евро, и Киев получил первую часть из них в размере двух миллиардов.

Киев, Наталья Рязанова

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