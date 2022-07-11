Киев подтвердил блокировку помощи Евросоюза на €9 млрд

Среди стран ЕС действительно нет единого мнения относительно «пакета помощи» Украине на 9 миллиардов евро.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Corriere della Sera заявил глава Минфина Украины Сергей Марченко.

Напомним, ранее западные СМИ ообщили, что Германия блокирует «пакет помощи», а на самом деле – несколько кредитных траншей. Причина – опасение, что Украина неэффективно израсходует средства и никогда не погасит долг. Всё, что получит Киев, это недавно одобренный кредит на один миллиард евро.

«Конечно, мы получаем оружие и военную помощь, но этого недостаточно… Это явный признак того, что Европейский союз и мир вокруг Украины немного устали... Я могу понять, что они страдают от цен на нефть и газ», – сетовал Марченко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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