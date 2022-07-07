Европарламент одобрил Украине транш в миллиард евро

Европарламент одобрил выделение Украине миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи. На очереди решение Европейского совета перед отправкой денег.

Предложение Еврокомиссии рассматривали в срочном порядке на заседании 7 июля. Планируется, что первый перевод уйдет в Киев до конца июля.

«Мы работаем над новой программой макрофинансовой помощи в размере девяти миллиардов евро. Первая часть поступит до летних каникул. Это миллиард евро после утверждения Европарламентом и государствами-членами», – пояснил исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис (цитата по «Интерфакс»).

ЕК выделяет Украине долгосрочные ссуды на льготных условиях для обеспечения макроэкономической стабильности. Предыдущая программа поддержки завершилась в мае, когда Киев получил транш в 1,2 млрд евро.

Как сообщал «Новый День», государственный бюджет Украины финансируется из собственных доходов лишь на треть, остальная часть – это международная грантовая и кредитная помощь.

Брюссель, Наталья Рязанова

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