Бюджет Украины на две трети состоит из денег Запада

Государственный бюджет Украины финансируется из собственных доходов лишь на треть. Остальная часть поступлений в госказну – это международная грантовая и кредитная помощь. Об этом сообщил глава украинского Минфина Сергей Марченко.

«Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы расцениваем во вторичном контексте, первичный – это международная грантовая и кредитная помощь. Собственные доходы, по оптимистическим оценкам, сейчас покрывают лишь одну треть наших расходов, две трети покрываются за счет заимствований и грантовых средств», – цитирует министра издание «Страна.ua».

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд ежемесячно. По его оценке, страна может потерять в 2022 году до 30-50% ВВП. В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Киеву требуется ежемесячно $7 млрд финансовой помощи для финансирования соцвыплат и зарплат.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе одобрили выделение Украине дополнительно 9 млрд евро.

До этого в Нацбанке Украины сообщили, что Запад предоставил Киеву $6,5 млрд помощи с момента начала российской спецоперации.

Киев, Наталья Петрова

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