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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 28 апреля 2022, 12:11 мск

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Экономика Украины потеряла более 500 млн долларов

Экономика Украины потеряла более 500 млн долларов за период с 24 февраля по 8 апреля. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«По подсчетам правительства, эта цифра в долгосрочной перспективе может вырасти до 1 трлн долларов, или в 5 раз больше прошлогоднего ВВП. Только в 2022 году ВВП может упасть на 30% – 50%», – сообщил Шмыгаль.

Международный валютный фонд прогнозирует сокращение украинской экономики в текущем году на 35%.

Ранее Шмыгаль заявил, что Киев обсуждает с Вашингтоном вопрос использования замороженных российских активов для финансовой помощи Украине, которой нужно в месяц около 5 млрд долларов.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»

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