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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 13 октября 2022, 13:56 мск

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Зеленский призвал ПАСЕ отдать ему российские деньги

Фото: сайт президента Украины

Киев не теряет надежды заполучить замороженные российские активы. Президент Украины Владимир Зеленский попросил ПАСЕ одобрить придуманный Киевом механизм взыскания компенсации за причиненный в ходе конфликта ущерб с России путем передачи ее средств Киеву.

Зеленский призвал Европу стать лидером в процессе истребования у России компенсации за ущерб.

Мы должны создать компенсационный механизм. Соответствующий проект уже подготовлен Украиной, прошу поддержать его и в Европе, и на уровне Генассамблеи ООН. Именно в Европе сосредоточена львиная доля активов России», – сказал украинский лидер в обращении к ПАСЕ. Видеозапись обращения опубликована в телеграм-канале Зеленского.

Украина уже выступила с аналогичным предложением перед Генеральной Ассамблеей ООН, Советом министров Совета Европы, МИД Великобритании. В начале сентября Украина заявила, что за время специальной военной операции России понесла ущерб в 326 млрд долларов. Только восстановление разрушенной инфраструктуры обойдется в 105 млрд.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против конфискации российских активов в пользу Украины. Он предупредил, что это создаст опасный прецедент, дав гораздо больше власти правительствам, чем гражданам. Иньяцио Кассис напомнил, что право собственности – одно из фундаментальных прав человека.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Россия, Финансы, Экономика, Донбасс vs Киев, Европа,

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