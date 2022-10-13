Зеленский призвал ПАСЕ отдать ему российские деньги

Киев не теряет надежды заполучить замороженные российские активы. Президент Украины Владимир Зеленский попросил ПАСЕ одобрить придуманный Киевом механизм взыскания компенсации за причиненный в ходе конфликта ущерб с России путем передачи ее средств Киеву.

Зеленский призвал Европу стать лидером в процессе истребования у России компенсации за ущерб.

Мы должны создать компенсационный механизм. Соответствующий проект уже подготовлен Украиной, прошу поддержать его и в Европе, и на уровне Генассамблеи ООН. Именно в Европе сосредоточена львиная доля активов России», – сказал украинский лидер в обращении к ПАСЕ. Видеозапись обращения опубликована в телеграм-канале Зеленского.

Украина уже выступила с аналогичным предложением перед Генеральной Ассамблеей ООН, Советом министров Совета Европы, МИД Великобритании. В начале сентября Украина заявила, что за время специальной военной операции России понесла ущерб в 326 млрд долларов. Только восстановление разрушенной инфраструктуры обойдется в 105 млрд.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против конфискации российских активов в пользу Украины. Он предупредил, что это создаст опасный прецедент, дав гораздо больше власти правительствам, чем гражданам. Иньяцио Кассис напомнил, что право собственности – одно из фундаментальных прав человека.

Москва, Наталья Рязанова

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