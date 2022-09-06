Киев подсчитал понесенный ущерб за время СВО

Украина понесла 326 млрд долларов ущерба за время проведения российской специальной военной операции, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, только восстановление разрушенной инфраструктуры обойдется в 105 млрд, передает «Страна.ua».

Украинские власти проводили оценку совместно с экспертами Всемирного банка. О результатах Шмыгаль сообщил на заседании Совета ассоциации Евросоюз-Украина в Брюсселе, где участвовал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Ранее глава Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер заявил, что на послевоенное восстановление Украины потребует триллион с лишним долларов.

Лидеры стран G7 признали срочность восстановления критической инфраструктуры Украины, разрушенной в ходе боевых действий. Профинансировать эти работы они предлагают за счет конфискации и дальнейшего использования российских активов, замороженных в результате санкций.

Киев, Наталья Рязанова

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