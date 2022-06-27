G7 готова изъять замороженные активы России на восстановление Украины

Лидеры страны G7 заявили о необходимости немедленного восстановления критической инфраструктуры Украины, разрушенной в ходе боевых действий. Профинсировать эти работы, по мнению «Большой семерки», можно в том числе за счет конфискации и дальнейшего использования российских активов, замороженных в результате санкций.

В заявлении по итогам саммита G7, завершившегося на юге Германии, говорится о готовности поддержать план восстановления, разработанный украинскими властями в тесной координации с партнерами.

«Мы также изучим другие жизнеспособные варианты поддержки гуманитарных потребностей Украины, ее скорейшего восстановления, включая использование замороженных российских активов в соответствии с нашим национальным законодательством», – отмечается в документе.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам ЕС рассмотреть вопрос о конфискации замороженных российских валютных резервов, чтобы направить эти средства на восстановление Украины. Эту тему 20 мая обсудили главы министерств финансов стран G7.

Позже еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что конфискация замороженных в ЕС резервов России обсуждается, но данный вопрос сложен с юридической точки зрения. По его словам, результат не является гарантированным.

Меж тем, как пишут СМИ, обсуждение на Западе вопроса об изъятии замороженных активов ЦБ РФ «столкнулось с сопротивлением в США» из-за юридических и репутационных последствий, с которым может столкнуться страна при таком сценарии и чего опасаются американские власти. В США опасаются, что возможная конфискация российских активов подорвет статус страны как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран.

По данным New York Times, многие американские чиновники считают, что изъятие российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»